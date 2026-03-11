我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院8個常設委員會今（11）日進行召委選舉，不過多數因都已私下協調好，因此進行得相當順利，其中經濟委員會召委，國民黨禮讓民眾黨，由民眾黨新科立委洪毓祥擔任，16席召委分別有國民黨7席、民進黨8席、民眾黨1席。因各委員會都未進入投票階段，立法院長韓國瑜今也未現身外交國防委員會投票。而外交國防委員會負責軍購特別條例與特別預算審查，但召委會議結果，馬文君負責外交部與僑委會業務、陳冠廷負責國防部與國安局業務。陳冠廷受訪說，他是23日才會擔任召委，會先安排業務報告，接著也會盡快安排特別條例審查。而過去立院藍白合作，國民黨都會禮讓一席委員會召委給民眾黨立委。本會期雖然多數民眾黨立委已卸任，由另一批新科立委接棒，但國民黨仍維持藍白合傳統，原本有意擔任經濟委員會召委的藍委鄭天財，經協調後同意禮讓，由才剛上任立委的洪毓祥擔任。特別的是，7個委員會都迅速選出召委後散會，但衛環委員會卻遲未開會。據了解，民進黨內林月琴與陳瑩兩人都有意擔任召委，相爭不下，內部還在協調中，其他國民黨立委也只能在現場枯坐，經過1個多小時等待，才終於順利開會，民進黨推派林月琴擔任召委。立法院第五會期委員會召委名單如下：內政委員會：廖先翔（國）、李柏毅（民）外交國防委員會：馬文君（國）、陳冠廷（民）經濟委員會：洪毓祥（眾）、邱志偉（民）財政委員會：李彥秀（國）、吳秉叡（民）教育文化委員會：羅廷瑋（國）、伍麗華（民）交通委員會：黃健豪（國）、林俊憲（民）司法法制委員會：翁曉玲（國）、莊瑞雄（民）衛生福利環境委員會：盧縣一（國）、林月琴（民）