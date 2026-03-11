大陸冷氣團讓今（11）日清晨氣溫急凍，海拔3858公尺的玉山氣象站在凌晨2時50分，氣溫來到零下8.9度，並開始出現下雪景象，積雪一路維持到上午，氣象站人員在也透過鏡頭捕捉玉山銀白世界的美景，搭配日出映照，畫面相當壯麗。
據中央氣象署資料顯示，玉山氣象站今天最低氣溫來到零下8.9度，濕度高達100％，從凌晨開始，氣象站人員觀測到降雪發生，上午雪勢停止，觀測儀器、地面都被白雪覆蓋，建築物、植物上則有結冰、霧淞出現。
氣象署提醒，今天上午水氣減少，白天各地轉為晴到多雲、可見陽光的天氣，僅花東、恆春半島偶有短暫降雨，氣溫方面，清晨仍受冷空氣影響，且局部可能有輻射冷卻，中部以北、宜蘭低溫普遍12至14度，南部及花東則為13至15度，感受寒冷。
白天太陽加熱之下，各地氣溫快速回升，預估高溫來到20至24度，尤其高屏可以來到26、27度，感受上溫暖舒適，要留意日夜溫差大；明（12）日冷空氣南下，強度接近強烈大陸冷氣團，北台灣氣溫下降，其它地區早晚涼，中南部日夜溫差大，水氣稍增，花東及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區、東北部、北部山區有零星短暫雨。
我是廣告 請繼續往下閱讀
白天太陽加熱之下，各地氣溫快速回升，預估高溫來到20至24度，尤其高屏可以來到26、27度，感受上溫暖舒適，要留意日夜溫差大；明（12）日冷空氣南下，強度接近強烈大陸冷氣團，北台灣氣溫下降，其它地區早晚涼，中南部日夜溫差大，水氣稍增，花東及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區、東北部、北部山區有零星短暫雨。