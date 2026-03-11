我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議未解，立法院長韓國瑜今日召集朝野協商，聚焦中選會人事同意權案與李貞秀立委身分。對此立委林俊憲今（11）日表示，李貞秀的問題其實不是政治問題，而是法律問題，更不解這要怎麼協商？法律問題可以協商嗎？而且惡例一開還得了，「以後違法的事情，那各政黨講一講就不算違法嗎？」韓國瑜今日將主持協商聚焦李貞秀立委資格，林俊憲表示，關於李貞秀的問題，其實這不是政治問題，這是法律問題。不管是中配、日配、美配，不管是哪一國，都必須要符合我國相關法律規定。任何國家對於外來的配偶與移民，如果要從政，絕對都有相關法律限制，因為國家把權力交給你，任何國家的法律都考慮到忠誠度，台灣的法律也是一樣，這只是必須要符合我國法律的規範。林俊憲說，現在民眾黨把這件事高度政治化了，反而提了一個不符合我國法律規定的人，沒有資格擔任立委的人，那民眾黨硬要拗。其實李貞秀不能當立委，接替的還是民眾黨的人，民眾黨的席次不會減少，藍白的總席次也不會減少，只是法律不能因為李貞秀一個人而破例。林俊憲說，這是一個非常清楚的法律問題，大家不要高度政治化，法律的合法性應該是不分黨派共同來維持，也歡迎任何國家的人，如果變成我國國民要從政也歡迎，但是一定要依照法律相關規定來。林俊憲也不解這該如何協商，質疑法律問題可以協商嗎？就是說大家都不要管有沒有違法，把法律先拿一邊，這不可能吧，而且人民也不會接受，此惡例一開那還得了，那以後任何法律問題都可以協商，以後違法的事情，那各政黨講一講然後就不算違法嗎？林俊憲說，認為院長韓國瑜要拿出一些魄力來，而韓國瑜最近的表現受到肯定，因為越來越像一個院長，已經不再是聽從於傅崐萁。那現在遇到這個問題，正是韓院長展現他當一個國會議長該有的魄力跟權。這種不符合規定的，當然不能讓他進入立法院，更何況遞補的還是民眾黨的人。民眾黨不會少一席，同樣的藍白總席次也不會減少，「所以韓院長你要加油」。