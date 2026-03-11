我是廣告 請繼續往下閱讀

▲臺南市長黃偉哲10日出席東京食品展「臺灣農水產物館」開幕典禮，包括農業部長陳駿季、駐日代表李逸洋、立委陳亭妃、林宜瑾等均前往參加。(圖／南市府提供)

臺南市長黃偉哲10日出席東京食品展「臺灣農水產物館」開幕典禮，代表市南府與三越伊勢丹控股集團旗下的 MI Foodstyle、株式會社 Reproall 及玉井聯興青果合作社四方共同簽署芒果採購合作備忘錄，黃偉哲表示，此次簽署 MOU不僅是三年深耕合作的成果，也是未來深化合作的新起點。未來將有更多高品質臺南農產品及加工品透過日本精品通路進入當地市場。MI Foodstyle 旗下「Queen’s Isetan」已連續三年選購臺南頂級愛文芒果上架，去年更成功導入芒果乾、鳳梨乾等加工品。此次簽署 MOU包括農業部長陳駿季、駐日代表李逸洋、立法委員陳亭妃、林宜瑾等貴賓共同見證，未來將有更多高品質臺南農產品及加工品透過日本精品通路進入當地市場，讓臺南農產在日本市場被更多消費者看見。黃偉哲表示，農業部代表農產品與農民，外貿協會代表國際通路，駐日代表李逸洋則是臺日交流的重要橋梁，共同打造臺日友好合作，攜手協助農民開拓日本優質銷售通路。黃偉哲也感謝玉井聯興青果合作社以及MI Foodstyle 雨宮隆一董事長促成長期的合作，讓臺南農產逐步走進日本市場，獲得更多消費者肯定。臺南市政府近三年來持續協同玉井聯興青果合作社與日方業者密切接洽，去年也邀請 MI Foodstyle 雨宮隆一董事長來臺南訪查，深化對臺南農產品品質的信賴。