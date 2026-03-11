我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許雅鈞（左）與小S（左）結婚21年，感情長久穩定。（圖／NOWnews資料照）

許雅鈞老爸許慶祥身價上億！被稱台灣巴菲特

▲許慶祥2024年心肌梗塞離世。（圖／許雅鈞提供）

藝人小S（徐熙娣）的老公許雅鈞今（11）日遭週刊爆料私約女粉絲，甚至不惜公開大S（徐熙媛）的出殯照，引發各界譁然，對此，除了許雅鈞的背景身家被起底，其已故爸爸許慶祥早年投資股票，狂賺20億，身價超過上億、被封稱「台灣巴菲特」，自2005年小S嫁給許雅鈞，許慶祥也被女方照料得服貼、相處融洽，讓人看到超越血緣般的家人關係。許慶祥畢業於中山醫專（現為中山醫學大學），27歲退伍後，因付不出屏東東港8000元的房租，搬家至租金只要1200元的台東縣開設「崇愛內兒科診所」，民國75年開始投資股票，雖然診所生意好，每天超過百位病患上門，但許慶祥攢得第一桶金後，將診所轉租給他人，選擇專心研究股市買賣。靠著精準投資眼光，許慶祥壓最多的股票就是鴻海，曾經傳出以55元進場就賺進20億元，就連時任董事長的郭台銘幾乎每年都在尾牙和股東會上，津津樂道地說，台東有一位醫師長抱鴻海賺得數十億元身家，也讓許慶祥有「台灣巴菲特」、「台股巴菲特」之稱，對其商業頭腦及精準眼光佩服不已。令人遺憾的是，2024年3月1日，許慶祥在家因為心肌梗塞猝逝，享壽86歲，身為家中獨子的許雅鈞在社群媒體上發文：「昨天是我最傷心的一天。」簡短11字，飽含心痛與無奈之情，喪父的打擊，生而為人必定都是難以承受之痛。如今許雅鈞因花邊事件，使其背景、家人受到關注，令人不勝唏噓。