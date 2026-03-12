我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普與中共領導人習近平預計將在3月舉行「川習會」，美國哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁10日受訪分析3情境， 預期台灣議題將列入議程；然而，若台灣未能在貿易與軍售議題與美方達成同步，恐被川普視為「負面籌碼」，進而在習近平面前選擇延後對台軍售，對台造成實質傷害。許毓仁認為，可能情境是習近平在川習會上向川普表達對台軍售，以及美國在實質支援各種台灣主權意識的不滿，但現在川普情勢已非兩周以前對等關稅被美國最高法院否決時可比擬，現在氣勢整體回升，有機會在談判桌上壓過習近平。對於台灣最佳情境是「兩人都不提到台灣」，但這個機率實在太低；而台灣最想期待看到的是「川普聽到習近平的不滿，但不做任何表示。」最令人擔憂的情境是，若立法院軍售預算陷入僵局，或最終僅通過「3800億+N」版本，恐引發川普強烈不滿，那麼他可能當面答應習近平對台軍售會再考慮、再推遲，這將對台灣造成一定程度傷害。而國人相當擔心台灣成為川習會上的談判籌碼。許毓仁解析，這必須要看台灣是正面籌碼，或是負面籌碼。「目前在交易上面台灣是一個選項，那我們一定要讓川普在腦海裡，甚至想到台灣的時候是加分不是扣分」，他表示，如果台灣在軍售跟貿易上都覺得搞不定，那麼台灣就是扣分，就極有可能被列為負面籌碼，自然就會覺得隨手可棄。