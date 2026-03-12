我是廣告 請繼續往下閱讀

台美於 2 月中旬簽署「對等貿易協定」（ART），確立 15% 不疊加關稅之競爭優勢；然因美最高法院隨後推翻相關法源，使協議執行前景陷入不明。美國哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁說，川習會牽動全球關稅談判，若川普對中國取得優勢，可能會選擇從寬認定，反之則可能會用其他關稅手段施壓盟友。台美對等關稅拍板為不疊加15%，與日本及韓國站在相同立足點，且台灣再爭取2,072項輸美產品豁免對等關稅，納入後平均關稅約為12.33%。相對而言，台灣企業被美國要求赴美投資2500億美元，台灣政府須為赴美投資擔保2500億美元。開放市場方面，台灣在美製小客車、農產品等進行開放。外界分析，投資及開放市場程度比預期低，因此被認為是對台灣較有利。然而，台灣開心僅1週時間，2月下旬美國聯邦最高法院就裁示，川普所動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大規模關稅措施違憲，當對等關稅的法源依據已經失所附麗，那麼ART是否能夠續存也難以推斷。許毓仁說，台灣ART能否維持，必須要看幾個條件，其中最關鍵就是川習會結果。他指出，美國關稅政策的核心仍聚焦對中關係，除了稀土解禁、毒品芬太尼問題，以及川普也急需向選民交代如何在中國貿易不平等中扳回一城。他分析，如果川普能夠在與中國談判取得某種程度的勝利，那麼或許會在各國關稅上從寬認定。反之，如果與習近平談判被壓制、必須讓步，那麼他就有可能會反過來用其他貿易工具來施壓盟友。他總結，目前美國國內也在尋求國內法律，確保接下來要怎麼與各國延續關稅談判，現階段就是等美國先前發布的《貿易法》第122條對全球課徵的5個月臨時關稅到期，再視川習會結果，才能確定台灣能否比照ART條件達成協定。