由家泰建設、亞昕集團、寶亞建設共同推出的新北中和指標新案「豐森大境」今（11）日舉辦開工典禮，家泰建設董事長王維聖、亞昕集團董事長姚政岳、寶亞建設董事長周淑平一同參與開工動土典禮，家泰董座王維聖表示，中和目前大面積的素地已經很少了，該建案距離捷運景安站、南勢角站都不遠，相當有優勢。亞昕集團董事長姚政岳受訪時也很看好中和發展，並指出只要地點、產品好，加上讓利措施，建案仍可順銷。
中和仍有剛性需求 生活機能佳、交通便捷
家泰建設董事長王維聖受訪時透露，「豐森大境」是他們在5年前就和寶亞購入的素地，規劃的過程相當艱辛，也讓他學習到了很多，因基地位於山坡地，在都市設計審議就送了6次才過關。當初會選擇這個位置，也是看好中永和的發展，在中和能有2000多坪的素地已經很不容易了，而且基地位置距離捷運景安站僅約550公尺、南勢角站只有450公尺遠，周邊生活機能、交通都很便利。
目前受到房市政策管制影響，各地房市都受到不小衝擊，不過中和仍有不少動能，像是「大同新紀元」1年就賣出700多戶，「漢皇方圓」也有單價120萬元的紀錄，成為區域最高價，亞昕集團董事長姚政岳表示，只要地點、物件好，搭配讓利，都會有不錯的表現，而「豐森大境」是他們在中和的首案，也是他們首次跟家泰、寶亞合作。而目前全球經濟多變、通膨情勢加劇，房地產還是抗風險不錯的工具。
看好中和房價潛力 買盤在地人為主
姚政岳指出，中和人口密集，購屋需求高，能找到這麼完整的基地很不容易，雖然目前房市狀況不好，但他仍看好中和單價有機會衝破百萬，而目前「豐森大境」開價僅80幾萬，市場反應也很不錯，已銷售3成左右。現場代銷表示，「豐森大境」規劃1到3房房型，總價約在1200到2600萬元，全案無地主戶，也沒有店面，社區組成更單純，買盤有7到8成是在地人。
根據樂居網指出，位於新北市中和區的南勢角生活圈近一年房價漲幅10.22%，一年平均成交單價約為每坪66.13萬元，新案成交價平均約為每坪73.29萬元。該區域位於中和區南側靠山邊，以捷運南勢角站為中心。區域發展較早，但有捷運共購宅和多個都更案，環境新舊並存。生活機能完備，包含興南夜市、南勢角、華新街市場及緬甸街等。學區則有復興、興南國小、中和國中等。
豐森大境基本資料
基地位置：新北市中和區復興路49巷6號旁
基地面積：2146 坪
建築規劃：3棟地上14樓、地下5樓建物
戶型規劃：1到3房，共446戶，無地主戶
公設比：34.98％
開價：每坪約80～90萬元，總價約1200到2600萬元
總銷：約100億元
預計完工時間：2030年第三季交屋
資料來源：海悅國際開發、樂居網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
