現在房價高漲，許多人的購屋規劃也跟著變晚，但根據內政部2025年第三季最新資料，全國戶長人數共有983.7萬人，其中25歲以下的年輕戶長達21.6萬人，較10年前增加11.2萬人，呈現翻倍成長。全台各縣市中，又以新北市的年輕戶長最多，達3萬8472人，其次為台中2.8萬人，桃園也有2.6萬人，桃園也是年輕戶長的占比最高的縣市，達2.69%。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，年輕戶長增加，不一定是年輕屋主增加，有可能是小家庭變多、新青安購屋潮，以及房屋稅務上的考量。
小家庭成主流 分戶設籍省囤房稅
張旭嵐分析，年輕戶長增加主要自家庭結構和房市政策變化。首先現代家庭型態從大家庭的轉變成以「小家庭成主流」，小夫妻結婚之後不和長輩同住，會到外面租屋或購買獨立居住房屋的比例越來越高。再加上近年有「新青安購屋潮」貸款的優惠，置產理財的觀念越來越年輕化，不乏年紀輕輕就有置產觀念的屋主，或是有富爸媽，提早為年輕子女購屋，並設籍登記自住。
會讓年紀較輕的孩子擔任戶長，主要是因房屋稅條例修正，加重非自用房屋累進稅率，讓近年多屋族家庭積極「分戶省囤房稅」，安排家人或子女分戶設籍以便享有自住稅率，也讓非屋主的「名義戶長」、「幼齒戶長」增加。而近年租賃專法規定，在有居住事實下，房東不得拒絕租客入籍、報稅或申請補貼，因此不少北漂青年工作穩定，長期租賃下「租客入籍增加」。
新北年輕戶長最多 板橋租屋設籍、淡水房價親民
全台各縣市中，又以新北市的年輕戶長最多，達到3萬8472人，而且比10年前增加了1萬8790人，進一步觀察，新北市又以板橋區和新莊區年輕戶長最多，占比部分，還是以房價親民區淡水區2.96%最高。張旭嵐指出，淡水區房價對小資族更加友善，千萬成家有望，在新青安貸款推波助瀾下，年輕自住族提早置產的案例不在少數，也有較多「是屋主也是戶長」的實質一家之主。
台灣房屋板橋江翠特許加盟店店東紀海雲指出，板橋區約有55萬人，23.8萬戶，大約有3成是屬於租屋族，因為距離台北市近，享四鐵共構的交通便捷性，加上房價比台北便宜，有助於年輕人獨立門戶，吸引大量雙北通勤族，尤其年輕自住族偏愛輕屋齡、中小坪數的社區，近年多往板橋江翠北側重劃區置產。至於租屋族則比較集中在捷運站點周邊，成熟商圈的捷運宅，或CP值高的老公寓，且現在房東普遍也較能接受租屋者申請租金補貼和入籍，因此年輕戶長量增快速。
資料來源：內政部、台灣房屋
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
