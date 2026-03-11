我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劇場版《鏈鋸人蕾塞篇》票房破百億日圓，官方將於3月21日舉辦慶祝活動。（翻攝自索尼影業臉書）

逾3年連載落幕 學園篇迎來最高潮

晉升百億俱樂部！《蕾塞篇》迎最終舞台問候

人氣漫畫家藤本樹的現象級神作《鏈鋸人》（Chainsaw Man）近日迎來兩大震撼消息！官方正式宣布，連載超過3年的漫畫第二部「學園篇」即將於3月25日迎來最終話。與此同時，現正熱映中的劇場版動畫《鏈鋸人蕾塞篇》票房也傳出驚人捷報，成功突破100億日圓（約為20億台幣）大關，晉升「百億俱樂部」，官方釋出由杉山和隆全新繪製的「蕾塞」視覺圖卡，也將在3月21日舉辦活動。《鏈鋸人》自第一部「公安篇」以極具衝擊性的方式完結後，第二部「學園篇」帶領讀者跟隨新主角「三鷹朝」與淀治的視角，充滿黑色幽默、殘酷反轉與惡魔橫行的校園生活。歷時超過3年的連載，深入探討了角色們的心理創傷，劇情也隨著多方勢力的角力進入白熱化階段。如今官方敲定將於3月25 日釋出第二部最終話，消息一出立刻在社群平台引發暴動。全球粉絲除了大喊不捨，也高度期待一向不按牌理出牌的藤本樹，會以何種超乎想像的方式為第二部收尾，以及未來是否會繼續推出第三部。漫畫迎來大結局，動畫影視板塊同樣迎來大豐收。自2025年9月19日上映的劇場版《鏈鋸人蕾塞篇》，挾帶原作中極高人氣的角色「蕾塞」以及 MAPPA 頂級的動畫製作水準，在戲院長線放映，並以驚人的長尾效應，正式將票房推破100億日圓的大關。為了答謝粉絲半年來的熱烈支持，官方也將在3月21日於東京TOHO Cinemas日比谷舉行「炸裂御禮！最終舞台問候」，包含戶谷菊之介、坂田將吾、高橋花林與上田麗奈等聲優卡司都將登台，全日本戲院也將有實況轉播。入場觀眾更能獲得由角色設計杉山和隆親自繪製的「蕾塞」珍藏視覺圖卡，替這場百億狂熱畫下完美句點。