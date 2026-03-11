衛福部疾管署昨（10）日針對國內傳染病現況發布最新疫報，特別針對持續升溫的「梅毒」疫情提出警告。數據顯示，國內性傳染病呈現交叉變化的趨勢，雖然愛滋病毒與淋病確診數雙雙下降，但梅毒確診數卻逆勢成長，尤其在15至24歲的年輕族群中，新增病例更是較前一年激增8%。疾管署呼籲，梅毒初期症狀極易被忽略，若有不安全性行為應及早篩檢與就醫，以免病原體侵犯神經系統造成永久傷害。
根據疾管署最新統計，2025年全國新增愛滋病毒感染為879例與淋病6,417例，皆較2024年呈現雙位數的下降幅度；然而，梅毒新增病例卻來到9935例，較2024年略升2%。更令人擔憂的是，15至24歲的年輕族群梅毒新增病例高達1892例，較前一年的1754例上升了8%，顯示年輕族群的感染風險正持續擴大，需要社會高度關注。
梅毒是什麼
梅毒是一種透過病原體感染的性傳染病，近期在國內特別是15至24歲的年輕族群中，感染病例有明顯上升的趨勢。
梅毒傳染方式
梅毒最主要的傳播途徑是不安全性行為，也就是未正確使用保險套的性行為。在一期梅毒階段，病灶處含有大量的病原體，此時傳染性極高。
梅毒潛伏期
梅毒的病程中包含「潛伏性梅毒」階段，此時期患者完全沒有症狀。早期的潛伏性梅毒仍具傳染性，到了晚期傳染力則會變得較弱。
梅毒各期症狀
一期梅毒
主要特徵為生殖器等部位出現「無痛性潰瘍、局部淋巴腺腫」，這個階段病灶含有大量病原體、傳染性極高，但潰瘍會在數週後自行癒合消失，導致患者誤以為「已經好了」而延誤就醫。
二期梅毒
一期梅毒若未經治療，病程會進入以下發展，二期梅毒約發生於一期梅毒後4至10週，病原體會進入血液擴散全身，常見症狀為手掌、腳底或身體其他部位出現皮疹，且可能侵犯神經系統，造成頭痛與嘔吐。
三期梅毒
三期梅毒通常發生於感染後3至7年，會引發嚴重的梅毒腫、心臟血管性梅毒或神經性梅毒。
眼梅毒與耳梅毒
在任何期別皆可能發生，嚴重恐導致視力及聽力受損。
黃金72小時！事後預防與正規治療並重
臨床上屢見民眾因初期僅有微小皮疹或完全無症狀，直到出現反覆頭痛就醫檢查，才驚覺梅毒已進展至影響神經系統。面對梅毒威脅，疾管署強調預防勝於治療，呼籲民眾性行為時應全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液，有性行為者建議每3至6個月定期篩檢。若不慎發生不安全性行為，可把握事後72小時內的黃金救援期，儘速就醫經醫師評估使用doxycycline 作為梅毒暴露後預防用藥（Doxy-PEP），以降低感染風險。
疾管署也特別提醒，民眾只要發現身體有異常就應立即就醫，切勿自行購買抗生素服用，以免產生抗藥性影響後續治療。此外，治療期間絕對不可發生性行為，且必須偕同性伴侶一起接受檢驗和治療，才能避免反覆傳染的乒乓感染。民眾可善用 Line@疾管家建置的「性健康友善資源地圖」，就近尋找匿名諮詢、篩檢與預防性投藥等醫療資源，保護自身與伴侶的健康，符合條件的高風險族群也應儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。
資料來源：衛福部疾管署
