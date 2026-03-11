美國與以色列聯手打擊伊朗的行動，自2月28日以來已超過10天，伊朗最高領袖哈米尼 （Ayatollah Ali Khamenei）被斬首後，伊朗專家會議推舉哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）擔綱新任最高領袖。穆吉塔巴目前行蹤成謎，尚未對外發聲，美媒福斯新聞披露，他目前正被一支精銳部隊保護中。
根據《福斯新聞》報導，在伊朗前最高領袖哈米尼遇刺身亡後，一支精銳反恐部隊已接獲命令保護新上任的最高領袖穆吉塔巴。
報導提到，這支被稱為 NOPO 的部隊，是「伊朗黑衣黑衣反恐特種部隊」。在 2 月 28 日美以發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）空襲德黑蘭並導致哈米尼喪生後，該部隊被指派負責新領袖的安全。
總部位於巴黎的「伊朗反抗力量全國議會」(National Council of Resistance of Iran）外交事務委員會官員薩法維（Ali Safavi）表示，該部隊過去也曾被部署應對國內安全威脅，並且經常被用來鎮壓抗議活動。
穆吉塔巴目前尚未對外發聲和露面，《以色列時報》（The Times of Israel）先前曾報導稱，伊朗國家電視台曾報導穆吉塔巴在戰爭中受傷，但該消息尚未得到證實。
薩法維進一步解釋，NOPO 是波斯語 Nirouyeh Vijeh Pasdaran Velayat 的縮寫，意思是「保護最高領袖的特種部隊」；他同時澄清，「Velayat 不一定僅指最高領袖，而是指整個政權體系。」
報導提到，隨著時間推移，NOPO 已發展為一支高度專業化的部隊，與伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）有所區別。革命衛隊成立於1979年，其任務是保衛伊斯蘭共和國及其領導層免受內外威脅。
薩法維表示，「NOPO 只有六個旅，其中四個駐紮在德黑蘭，一個在馬什哈德，另一個在伊斯法罕」，他還提到，這支精銳部隊他們比伊朗伊斯蘭革命衛隊更致命、殘忍和訓練有素，對最高領袖的忠誠度極高。強調這支部隊裝備精良，因為哈米尼不信任任何其他安全部隊來保護自己。
不過，薩法維也表示，在哈米尼遇刺時，該部隊的一些成員可能也被殲滅，但整體部隊仍保持全面運作。他還補充，在危機時期，例如今年1月的伊朗民眾抗議期間，這支部隊也曾大量參與向抗議者開火。
報導指出，數百名 NOPO 成員已被部署在伊朗各地關押政治犯的監獄周邊，擔心戰火讓軍事基地附近的監獄囚犯有進一步的動作。
