▲黃健豪是第一個公開挺江啟臣的台中藍委。（圖／江啟臣提供，2026.03.11）

▲楊瓊瓔本周末將舉辦萬人造勢活動。（圖／翻攝吳呈賢臉書，2026.03.11）

國民黨台中市長提名將於3月底進行電話民調，爭取出線的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔，不約而同選在本週六與下週六下午大拚場，各自舉行造勢活動。江啟臣的第2、3、4場見面會都在舊市區，楊瓊瓔先在本命區大雅辦萬人造勢活動，再於縣區人口成長最快的太平區辦第2場。台中市長盧秀燕今晚訪美11天，巧妙地未涉足其中，但新生代立委「盧媽三子」已先後表態挺江啟臣。藍營台中市長初選「姊弟之爭」從去年延續至今，黨中央將於3月最後一週以電話民調定輸贏。依近來多份公開的民調，江啟臣在舊市區佔有絕對優勢，曾打過3次大選區選戰的楊瓊瓔，舊縣區的基礎深厚。江啟臣自3月1日起開辦各區見面會，把初選當大選來打，首場在本命區豐原樂天宮開講，不僅豐原區過半數在地里長出席，包括紅派大老前縣長廖了以、全國最資深市議員張瀞分等人都出席力挺。第2場見面會選在盧秀燕的本命區北屯，不僅北區、北屯區藍營議員全站台，立委黃健豪助講時更直言「8年前這場選舉就說好由江啟臣接棒」。北屯見面會當晚江啟臣在就拉著行李箱，前往澳洲雪梨出席台商之友會，正當外界質疑「不是應該先忙初選嗎」？今（11）日清晨他又在臉書宣布已回國，正在趕往立法院辦公室的路上，同行的立委羅廷瑋，昨天就在臉書公布江啟臣的「中西東南區見面會」，將於14日下午3點半在南區醒修宮舉行，並預告有「明星級神秘嘉賓」。江啟臣在民調前的最後一場見面會，定於21日下午3點半在南屯區醒修宮舉行，此處為立委廖偉翔的選區，雖然廖偉翔尚未正式宣布，但廖偉翔的母親、市議員黃馨慧早就和江啟臣合掛競選看板，旗下的里鄰長、區域黨部系統也已動員，「盧媽三子」力挺江啟臣的態勢已很明朗。相較於江啟臣4場見面會場地頂多容納千餘人，楊瓊瓔舉辦兩場大型造勢活動，力挺她的市議員吳呈賢、吳建德兄弟檔，率先公布第1場「萬人挺瓔團結大會」將於14日下午3點在台電大雅服務所旁停車場舉行。有別於政治人物為江啟臣站台，這場造勢活動由藝人黑面主持，穿插沈文程、蔡佳麟、曾心梅、喬幼等台語歌手表演。第2場大型造勢活動，則於21日下午3點在太平運動場舉行，預定號召至少5千人參加。