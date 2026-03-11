我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國民黨立委廖先翔接過父親衣缽，持續活躍於政壇之中。（圖／翻攝畫面）

藍營立委廖先翔之父、前新北市議員廖正良，被控在2015年間涉嫌以手勢比出「3」索賄30萬元，替業者施壓新北市拆除大隊免拆或延後拆除汐止區一處大型違建鐵皮屋。廖正良一、二審均依《貪污治罪條例》圖利罪遭判刑6年。案件經最高法院發回更審後，高院更一審今（11日）改判5年8月、褫奪公權3年，並宣告沒收犯罪所得30萬元，全案仍可上訴。根據檢方調查，力榮空調設備公司負責人廖國永於2014年以兒子名義購買新北市汐止區山坡地保育區礦業用地，隨後搭建大型鐵皮屋並鋪設道路、水溝，作為堆放回收廢鐵的倉庫。不過該建物遭民眾多次檢舉為違建，2015年間新北市拆除大隊開始受理並著手處理。業者為避免建物遭拆除，透過包商張緯立牽線，找上時任新北市議員廖正良協助。廖正良隨即透過服務處將資料傳真至拆除大隊，要求協助處理。當拆除大隊在2015年10月貼出拆除通知單後，廖國永的妻子王麗雪將通知單影本送到廖正良服務處，當時擔任助理的廖先翔也先協助蓋章並傳真給拆除大隊，並在選民服務紀錄上留下相關註記。隨後，廖國永與廠長王文隆曾一同拜會廖正良，討論違建處理方式。期間廖正良以手勢比出「3」，藉此向業者索取30萬元賄款，並表示「會再處理看看」。廖正良透過簡訊及電話多次向時任拆除大隊副隊長蘇志民施壓，要求拆除前先與他溝通，給業者更多搬遷時間。張緯立也從郵局提領30萬元現金，陪同廖國永前往廖正良汐止服務處，在會議室內交付該筆款項。受於廖正良不斷施壓，蘇志民因此指示拆除大隊暫緩執行。然之後違建仍不斷遭到民眾檢舉，且拆除大隊多次致電廖正良自拆未果，因而排定強制拆除。當天拆除行動啟動後，廖正良致電痛罵蘇志民「打狗之前也要看一下主人」，並質疑拆除行動未事先告知。蘇志民迫於壓力，甚至指示現場人員撤離。審理期間，廖正良始終否認索賄與圖利，辯稱當時手勢是「OK」，並非比出「3」，且強調只是進行選民服務，沒有談及金錢。不過法院審酌業者證詞及相關證據，認為該手勢「掌心朝自己」，並非一般「OK」手勢，認定其確有索賄並施壓公務員行為，因此不採信其辯解。一、二審原判廖正良有期徒刑6年、褫奪公權3年。案件經最高法院發回更審後，高院更一審認為部分量刑因素可再斟酌，今日將刑度微幅下修為5年8月，並維持褫奪公權3年，同時宣告沒收犯罪所得30萬元，全案仍可上訴。