高雄市長陳其邁今（11）日將率高雄市府團隊前往美國亞利桑那州與舊金山灣區出席全球AI盛會輝達（NVIDIA）GTC年會，強化半導體韌性與城市治理AI應用。對於此趟訪美行是否安排與參眾議員或僑胞會面，陳上午受訪時表示，「我是市長，我沒有要選舉，還是以高雄產業發展為主」。陳其邁今日將率市府訪團啟程赴美，此行不僅要強化高雄市與亞利桑那州在半導體先進製程的戰略夥伴關係，更二度受邀參加全球AI盛會輝達（NVIDIA）年度GTC大會。陳其邁出訪前受訪時表示，此行主要有三大目的，包括提升台灣半導體供應鏈韌性、推動城市主權AI在城市治理的應用，以及深化國際半導體與AI人才培育交流。陳其邁提到，首站將抵達亞利桑那州，與產官學各界交流，並前往加州聖荷西參加輝達GTC年會，期間將與AI應用相關企業與機構交流，並在展區展示高雄「城市主權AI」在城市治理上的應用成果，透過大型語言模型與AI技術提升城市治理效率。對於在行程中是否安排與參眾議員或是僑胞會面？陳其邁說，「我是市長，我沒有要選舉，所以還是以高雄產業的發展為主」；他說，要強化在城市治理經驗的一個交談，也會就整個產業的發展，包括像半導體封裝，以及半導體的整合等，「他是以城市交流產業為主，沒有其他安排」。