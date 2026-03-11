我是廣告 請繼續往下閱讀

近日在網路上流傳AI影片，聲稱台鐵有提供樂齡族專屬綠色通道、樂齡免票日等措施，台鐵今（11）日強調，影片內容都非事實，提醒旅客勿輕信或轉傳不實訊息。台鐵表示，影片內容稱有「專屬綠色通道」、「樂齡免票日」、「樂齡車廂」、「三代同行折抵」、「樂齡專線」、「誤點賠償自動入帳」、「實名制樂齡票」、「樂齡月台輔助崗」、「特定節日折扣點數」、「行李直送飯店」等多項所謂樂齡措施，都不是事實。台鐵表示，凡是年滿65歲國民，或持永久居留證且註記可搭乘國內大眾交通工具享優待人士，均可購買敬老票，並未與觀光署合作推出特定日期的免票及折扣點數優惠，亦無所謂「三代同堂折抵代碼」可抵消票價機制。台鐵指出，年長旅客購票，可到台鐵各車站的無障礙窗口辦理；輪椅或行動不便旅客乘車時，將啟動「愛心通報」，由車站人員協助上下車，並無設置任何實體的綠色通道、樂齡專線、樂齡月台輔助崗及樂齡車廂。台鐵表示，目前僅提供「行包託運」服務，持乘車票享有2件行李半價優惠，旅客須自行至行李房辦理，並無提供將行李直接送達飯店服務，亦無專屬年長旅客的免費額度。台鐵指出，現行若發生列車誤點情形，並符合賠償標準，旅客須於乘車日起1年內，持原票證至車站窗口臨櫃辦理退費或兌換車票，系統不會自動將賠償金匯入卡片或指定帳號。台鐵呼籲，網路流傳影片多採AI生成配音，內容混雜大量錯誤資訊，極易誤導長輩，有關台鐵公司所有優待政策，務必以官方網站公告或車站服務台資訊為準。