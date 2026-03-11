我是廣告 請繼續往下閱讀

想要服務全球台商嗎，外貿協會招募新血！外貿協會今（11）日啟動2026年度生力軍募集中，甄試報名自3月13日起至3月25日止，學士生起薪4.6萬元、碩士生起薪4.9萬元。本次甄試職缺包括「國際市場行銷」、「展會場館管理」、「商情研究」、「數據分析」、「網路安全及資訊系統管理」、「使用體驗（UX）需求分析專案管理」等類別；此外，因應台中會展中心正式啟動營運，亦同步招募場館電機與空調工程師。據貿協官網，報名期間為3月13日至3月25日，筆試時間為4月25日，6月13日。根據所開放薪資條件，大學學士畢業起薪4.6萬元、碩士生起薪4.9萬元。外貿協會目前在東京、紐約、巴黎、新加坡與杜拜等全球60多個城市設有海外據點。帶領企業前往各國參展與拓銷是貿協的重要業務，同仁經常隨團出差，深入參與美國拉斯維加斯CES、日本東京食品展及德國杜塞道夫醫療展（MEDICA）等指標性國際盛事。過程中同仁帶領企業拜訪買主、促成商務洽談，掌握各國市場動態，在實務歷練中體驗不同國情文化、同時建立全球產業人脈。外貿協會持續參與具國際影響力的重大專案，例如去年受政府委託，於日本大阪世界博覽會設置「TECH WORLD」館，向全球訪客展現台灣科技實力。參與這類國際活動，讓同仁能頻繁與各國企業、商會及政府單位互動，在實戰中快速磨練跨國溝通、資源整合與專案管理的專業能力。