監察院昨日公布最新一期廉政專刊，其中行政院副院長鄭麗君財產申報，計算鄭麗君與丈夫沈學榮存款、股票、事業投資，身家至少7億元以上，債務則有1億5300萬元。對此資深媒體人黃揚明表示，媒體報導鄭麗君身家7億元以上，其實是非常保守的算法，因沈學榮名下已信託的旺宏股票就有3417萬股，若以昨日收盤價90.7元估算，「價值就達30億9921萬9千元」。最新一期廉政專刊中揭露鄭麗君財產申報，包括在台北市大安區2筆土地、6筆建物，此外在內湖則有2筆土地、3筆建物，與丈夫存款為1919萬9614元，沈學榮雖有債務1億5300萬元，ˊ然而事業投資金額達4億975萬元，另有總值3億4170萬元的旺宏股票交付信託。對此黃揚明表示，媒體報導鄭麗君身家7億元以上，其實這是非常保守的算法，為什麼這樣說呢？因為光是配偶沈學榮名下已信託的旺宏股票就有3417萬股，在財產申報上，是用票面價每股10元計價，因此總價僅3億4170萬元，但若以昨日收盤價90.7元估算，價值就達30億9921萬9千元。