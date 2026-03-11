我是廣告 請繼續往下閱讀

北市副市長李四川請辭參選新北市長。台北市政府今（11）日發布人事任命，以「穩中求進」為原則，原任秘書長的李泰興升任副市長，原任副秘書長的王玉芬升任秘書長。對此，台北市長蔣萬安表示，五位都是優秀文官，不管在哪個體系只要努力、有表現就會被看見，希望五位同仁繼續在崗位上，為台北市民爭取更大的福祉。蔣萬安今日上午出席「來台北有購嗨」總抽獎記者會，並於會前受訪。針對市府人事異動，蔣萬安表示，今年是他第一任任期的第四年，追求「穩中求進」，繼續落實各項市政規劃，這五位都是非常優秀的文官，包含青壯世代，希望藉由過去他們的經驗、專業，可以繼續擘畫未來市政，當然也希望鼓舞整體文官體系，只要努力、有表現就會被看見。蔣萬安表示，期勉這五位優秀的同仁可以繼續在崗位上，為台北市民做更大的付出，爭取更大的福祉。北市府指出，李泰興是國立臺灣海洋大學航運管理學系碩士，現任台北市政府秘書長，歷任新北市政府財政局局長、交通部主任秘書、臺灣港務股份有限公司總經理、交通部臺中港務局局長、交通部會計長、行政院主計總處副局長，兼具中央與地方、台北與新北的治理經驗。他在秘書長任內跨局處協調資源調度，確保捷運六線齊發2.0等大規模公共建設加速推進，同時嚴守財政紀律，三年累計為市庫減少4億元的債息支出，近三年累計減債達274億元，位居全國地方政府之冠。他將以財政主計專業，推進市府資源活化與整合、強化台北的經濟韌性。