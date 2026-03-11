我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許維恩盼藉由分享自身經驗，鼓勵更多人。（圖／記者吳翊緁攝）

▲許維恩提到，從手術至今，狀態都非常好。（圖／記者吳翊緁攝）

藝人許維恩日前透露自己罹患乳癌，切除乳房重建。而今（11）日她出席林口長庚「乳房感覺重建技術」記者會時，分享當時的心路歷程。她表示，自己手術後1個月就有出去工作，目前恢復狀況良好。而當初健檢發現有良性腫瘤，醫師有請她3個月追蹤一次，但自己晚了3個月才去。她透露，得知消息的時候「蠻訝異的」，因為並沒有家族史，沒想到會確診癌症。許維恩今日出席林口長庚「乳房感覺重建技術」記者會。她分享，手術至今已過3個月，目前狀況都非常好。但確實自己當時「有一點晚注意到這件事」，她透露，基本上在生孩子前每年都有健檢，「但生了孩子就忘了」，隔了3年才健檢。健檢時就有發現異狀，許維恩說，醫師有請她3個月追蹤一次，但晚了3個月才去更惡化「沒想到腫瘤變化速度這麼快」。她透露，左邊乳房有2顆良性腫瘤、1顆惡性。許維恩表示，尋求長庚醫療團隊協助，醫師也相當用心，花了1個小時解說了所有乳癌會發生的情況，但在當下「我也放空了」，一直在想自己為什麼會得乳癌。雖然治療方式多種，許維恩也思考，與其進行放療，不如整個切除重建，這是最快、也是一勞永逸的方式。許維恩說，她是相當樂於分享，有時候大家可能會對於乳癌較為害羞、不敢面對，但希望可讓更多女性看到，「現在的我非常好、修復的非常快」，雖然還在修復中，但整體狀況真的非常好。許維恩建議，女生不要給自己太大壓力、要保持愉悅。她透露，在手術前也向醫師詢問「可不可以出國玩一趟？玩完之後再回來」。醫師們也答應了；手術後自己再跑去日本玩，整體治療的過程都非常迅速，心情也愉快。