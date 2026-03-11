我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄鳳山某社區驚傳保全猥褻女住戶！2024年保全連姓男子見少女放學獨自返家，竟先以言語騷擾「妳胸部很小，需要男朋友XXX、捏一捏就會變大」，隨後強拉少女至樓梯間掀衣摸胸得逞。雖然一審判處連男有期徒刑6月，但檢方不服提起上訴。高雄高分院審理後認定，連男身為管理員卻違背住戶信賴，且偵訊時還辯稱「是她自己走進去」、「沒動手推拉」，難認有悔意，日前撤銷原判決，改判有期徒刑7月，全案仍可上訴。檢警調查，2024年10月28日下午16時25分，在高雄市鳳山區某社區擔任保全的連姓男子，見到身穿學校運動服返家的女住戶小莉（化名），竟心生歹念，先是以言語騷擾稱：「妳有沒有男朋友」、「妳胸部很小，需要男朋友XXX、捏一捏就會變大」、「要不要阿伯現在幫妳用」，隨後更強行將小莉拉往管理室旁的樓梯間，掀開小莉內衣並伸手摸胸猥褻得逞。少女小莉在驚嚇之餘，找藉口逃離現場並奔回家中，向母親訴說遭保全猥褻的經過。警方接獲報案後立即趕赴大樓調閱監視器畫面，確認連男惡行罪證確鑿，全案經調查後依強制猥褻罪嫌將連男移送高雄地檢署偵查起訴。案經法院審理，連男對其犯行供認不諱，一審法官考量被告犯後坦承犯行，態度尚可，且雖有賠償意願，卻因雙方對金額認知差距過大而未能達成調解，判處有期徒刑6月。檢方對此判決不服並提起上訴，指出小莉受創嚴重，至今仍無法踏足事發的管理室，只要遇到樓梯空間便會感到極度不適。若有男性長者靠近，她更會陷入緊張焦慮，甚至產生嚴重的社交恐懼而無法與人正常相處。這份稚嫩心靈所承受的陰影恐將伴隨一生，也讓其父母日夜備受煎熬，處境令人情何以堪。高雄高分院審理後認為，連男身為小莉住處的大樓管理員，不僅未盡到善良管理人的注意義務，明知小莉年少、社會經驗不足且防人之心較淺，竟仍實施本案犯行，造成小莉精神上重大的損害。此外，連男在警詢時雖口頭表示認罪，卻仍做出諸多辯解，包括聲稱「小莉幾歲我不清楚」、「是她自己走進樓梯間，我沒有動手推她」、「我有隔著衣服觸摸她胸部，沒有把上衣及內衣掀起來」、「我沒有拉她」以及「我忘記了」等語。法院認為，這些說詞顯現其並非真心悔悟，涉案情節重大，原判決量刑過輕，因此改判處有期徒刑7月，全案仍可上訴。