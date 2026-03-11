我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金鍾國（右）與獅虎獸拔河，大方承認自己輸了。（圖／翻攝自金鍾國YouTube）

錄影節目期間獲富豪邀請 曾接待梅西、成龍等國際巨星

▲富豪親自接待金鍾國（左），享受與成龍、梅西等人待遇。（圖／翻攝自金鍾國YouTube）

金鍾國享餵食體驗 與獅虎獸拔河被拉走笑翻粉絲

韓國藝人金鍾國近日在杜拜獲得難得體驗，他在自己的YouTube頻道公開影片自己受邀前往阿拉伯聯合大公國（UAE）億萬富豪的私人動物園參觀，不僅獲得高規格接待，甚至被告知是第一位造訪該動物園的韓國人，影片中他更是跟私人動物園中的獅虎獸（Liger）拔河，內容讓不少網友都笑翻。此外，億萬富豪賽義夫·貝爾哈薩（Saif Belhasa）也親自接待他，讓他享受跟成龍、梅西等人一樣的頂級待遇，這段經歷讓金鍾國直呼相當榮幸。金鍾國26日在YouTube頻道「GYM JONG KOOK」發布新影片，標題為《哥，幫我在杜拜也開一間健身房吧》，他表示自己這次是以演唱會主持人兼歌手身分前往杜拜參加KRAZY演唱會，完成舞台演出後意外接到邀請，前往知名企業家兼億萬富豪賽義夫·貝爾哈薩的私人動物園參觀，展開一段相當特別的旅程。影片中，只見賽義夫·貝爾哈薩親自出面迎接金鍾國，並向他表示這是首次有韓國人來到這座私人動物園，隨行翻譯也透露這位富豪並不會親自迎接每一位訪客，只有非常重要的客人才會獲得這樣的待遇，例如國際巨星瑪麗亞·凱莉、成龍以及足球天王梅西等人都曾來訪，得知自己與這些世界級名人同樣受到禮遇，金鍾國也忍不住表示：「真的很榮幸。」在動物園導覽開始後，飼養員向金鍾國介紹園區內的各種動物，包括入口處就能看到的獅子、老虎與豹類等猛獸，接下來他還參觀了狐獴、鸚鵡、白鼻猴、浣熊、狒狒、水豚、美洲獅、鬣狗、熊以及鱷魚等動物，並親自參與餵食體驗，過程中他不僅與老虎拍照，還嘗試把蛇掛在脖子上，畫面讓不少觀眾驚呼連連。影片中最令人印象深刻的片段，是金鍾國與獅虎獸（Liger）的拔河挑戰，當獅虎獸開始用力拉扯繩子時，金鍾國瞬間被強大力量拖著往前滑動，他忍不住大喊：「怎麼這麼強！」讓現場氣氛瞬間變得非常歡樂，結束整趟參觀後，金鍾國也感嘆整座規模龐大的動物園竟然是個人所有，直呼：「光是想到這是一個人的私人動物園就覺得不可思議！」