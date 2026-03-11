我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽C組預賽在日本東京巨蛋開打，行政院長卓榮泰7日突然現身球場，幫中華隊加油，引發討論，藍營質疑卓榮泰公器私用，卓榮泰10日在立法院答詢時回擊，他全程自費，相關單據都保留，還嗆國民黨立委王鴻薇血口噴人，「我私人行程為什麼要跟你報告？」國民黨前發言人李明璇說，卓榮泰可以臨時包機到日本看球，根本可以轉行開旅行社了。李明璇家裡剛好經營旅行社，她說，卓榮泰的爭議並不只在於出國看球賽，而是自稱「自費私人旅行」，世界棒球經典賽期間機票一位難求、價格連番上漲，例如3月5日高雄飛往東京的美國聯合航空UA838航班突然取消，導致整架飛機旅客行程大亂，不少人被迫改簽或重新購票，有些球迷為了趕上比賽甚至只能繞道第三地轉機。李明璇說，當時單程機票便宜的也要5萬多元，如果動作稍慢只剩高艙等座位，價格動輒8、9萬元，還有人因買不到機票而錯過比賽，這些都是自費前往東京巨蛋替中華隊加油的台灣民眾，如果卓榮泰此行真的是私人旅行，為何能享有特殊待遇？她指出，有財力包機是一回事，但為何能使用軍事管制區的松山指揮部機場起降？一般民眾買不到機票，難道到松指部就能直接包機出國？卓榮泰在立法院面對質詢時拿出牛皮紙袋表示自己有付費，但並未出示相關單據，也未說明實際支付金額，若依卓榮泰財產申報狀況，恐怕難以負擔原價包機費用，外界才好奇一般民眾是否有可能以低於市價許多的價格包機。李明璇諷刺總結，如果私人行程真的可以如此安排，建議卓榮泰乾脆開設旅行社，主打包機出團與軍機場快速通關服務，並以此吸引旅客。