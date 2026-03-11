我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國產建材集團旗下台北港埠通商第二散雜貨儲運中心，占地4萬2,000坪，斥資45億元取得50年的BOT營運權。。（圖／記者李青縈攝）

▲台北港埠通商公司董事長林磊。（圖／記者李青縈攝）

▲國產建材台北港埠通商第二散雜貨儲運中心。（圖／記者李青縈攝）

▲國產建材實今（11）日在台北港埠通商公司用地，舉辦爐石研磨二廠動工典禮。（圖／記者李青縈攝）

國產建材實業以「材料為王」策略，創下史上最佳的年度營收紀錄後，在台北港埠通商公司用地興建爐石研磨二廠，今（11）日舉辦動工典禮。國產董事長徐蘭英表示，第二座爐石研磨廠預計在明年第四季完工，兩廠合計年總產能將可達110萬公噸，發揮「材料為王」的多元優勢。國產建材集團旗下台北港埠通商第二散雜貨儲運中心，占地4萬2,000坪，斥資45億元取得50年的BOT營運權。自2016年10月啟用後，目前擁有九大巨型設施與一座可執行國家級檢驗能力TAF認證實驗室，包括東10、11、12等三座碼頭，砂石倉儲區、砂石發貨站、爐石原料儲倉、爐石研磨一廠、水泥與爐石粉庫、預拌混凝土廠、建材配銷中心等。台北港埠通商公司董事長林磊指出，新廠斥資近15億元，預計於2027年第四季左右完工，未來與既有的一廠合計，年總產能將可達110萬公噸，專門生產低碳、高端精緻的爐石粉體。不只提升集團在低碳材料供應上的自主性與穩定度，更能支援全台營建與科技建廠對高品質、低碳建材原料的迫切需求。徐蘭英表示，合計2座爐石研磨廠，生產低碳的精緻爐石粉，減碳幅度最高可達約50%，且水化後強度表現更佳，有助於開發如「高彈性模數混凝土」等低碳高端混凝土產品，支援AI半導體廠辦與指標建築需求。過去幾年除在台北港建立可執行國家級檢驗能力TAF認證實驗室，廠區也分階段導入先進的AI解決方案，現在繼續投資興建高端低碳的爐石研磨二廠，為目前「精緻砂石、精緻粉體」創新先進製程，構築最厚實的優勢基礎。在市場的擴展方面，徐蘭英說，今年啟用台中新廠與汐止二廠等兩座預拌混凝土廠，集團擁有全台業界最多的28座混凝土廠，將持續墊高全建材集團的營運量能與表現。