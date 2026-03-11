今年的上市櫃股東會即將到來，其中最受股民期待的就是「紀念品」，各家公司也開始陸續揭曉紀念品內容。據了解，科技公司最愛送超商商品卡，而往年深受歡迎的聯電股東會紀念品，是超級可愛的咖波周邊商品，今年換上新主角「史奴比保溫瓶」，股東會紀念品送什麼？帶讀者一次掌握！
怎麼領股東會紀念品？
首先，依照規定，若民眾想領取該公司的股東會紀念品，需在股東會日期前62日買該公司股票。
每家公司都會發股東會紀念品？事實上，不是所有公司的零股股東都可以領取股東會紀念品，有些公司可能會有所限制，而多數公司若要舉行股東會時，會寄發開會通知單給有持股的股東，但並不會特別寄發給零股股東。
因此若碰到這種情形，就必要再打電話問股務代理公司，要求補單寄發，有單子才能領到股東會紀念品。
至於要如何領股東會紀念品，有以下3點：
■親自出席兌領：持開會通知書，親自前往開會地點領取。
■委託他人代領：在開會通知書背面，寫上委託人資料，由委託人代領。
■尋找「徵求點」兌換：公司均有合作的服務代理公司，通常為券商、銀行，全台設點眾多，相當方便，只是要支付約30元的代領費。
📍股東會紀念品領取資格：
持股1000 股以上的股東，可憑委託書領取股東會紀念品一份。
零股股東（持股未滿1,000 股），須親自出席股東會或透過「股東e票通」電子投票平台進行電子投票，即可領取紀念品。
零股股東可以領嗎？怎麼領？
要換某間特定公司的股東會紀念品，必須先買進該公司的股票。在買股票時，最常見就是以一張（1000股）為單位，但若目的僅為領取股東會紀念品時，可以選擇購買零股。
若開會通知書上寫不限股數，則零股股東可以直接領取或請人代領，反之，則是親自到股東會領取，或用電子投票後方能領取紀念品。
聯電送史奴比保溫杯！科技公司最愛送商品卡
而今年股東會紀念品，最受關注的聯電往年皆是超級可愛的咖波聯名商品，今年煥然一新與史努比系列合作送出「史努比口袋保溫瓶」，淡粉、淡黃色的圓胖造型，為股民持續送上可愛療癒！
值得注意的是，不少科技公司今年股東會禮品皆是超商禮品卡，例如，力積電送「711超商100元商品卡」、群聯「全家禮物卡100元」、欣興「OK超商100元商品卡」、波若威「超商商品卡50元」。
但仍有部分科技公司在禮品選擇上別具巧思，如面板雙虎群創紀念品為「時尚輕巧隨手杯 」，中美晶送「法蘭絨毯」。不過，群創表示，持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，公司將不予發放紀念品。
2026科技公司股東會時間、買進日、紀念品如下：
力積電（6770）最後買進日2月5日，股東會4月10日，紀念品7-11 100元商品卡。
日電貿（3090）：最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品「無患子潔手慕斯」。
華通（2313）：最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品南僑清潔用品。
國巨*（2327）：最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品妙管家八倍濃縮洗衣球。
瑞昱（2379）：最後買進日3月25日，股東會5月27 日，紀念品全家88元禮物卡。
神達（3706：最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品嘉禾牌家常麵無添加麵條。
中美晶（5483）：最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品法蘭絨毯。
頎邦（6147）：最後買進日3月25日，股東會5月27 日，紀念品環保摺疊購物袋。
群聯（8299）：最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品全家禮物卡100元。
欣興（3037）：最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品OK超商100元商品卡。
波若威（3163）：最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品超商商品卡50元。
晶豪科（3006）：最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品鋼珠對筆。
群創（3481）：最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品時尚輕巧隨手杯。
友達（2409）：最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品台灣產製真空包裝白米600公克。
