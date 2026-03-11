我是廣告 請繼續往下閱讀

在例行賽剩餘約一個月之際，休士頓火箭開始採取嚴謹的八人輪換策略。

▲休士頓火箭球星阿門湯普森（Amen Thompson）進入主力八人輪換陣容。（圖／美聯社／達志影像）

NBA休士頓火箭在今(11)日對陣多倫多暴龍的比賽中，展現出極高的戰術執行力，最終以113：99客場帶走勝利。，也為NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽席次競爭增添優勢。比賽前三節雙方陷入拉鋸戰，首節戰成29：29平手，隨後火箭隊雖掌握微幅領先，但多倫多暴龍在進入末節前將差距縮小至僅剩3分。然而，決勝節開局火箭隊打出一波19：4的致命高潮，在比賽剩餘7分鐘時便奠定勝基。面對暴龍隊主力中鋒J.伯爾特（Jakob Poeltl）因傷缺陣的劣勢，休士頓火箭不斷衝擊禁區，迫使對方防線崩潰。總教練I.烏度卡（Ime Udoka）賽後對於球員在第四節的執行力表示高度讚賞，認為這正是季後賽等級球隊應有的表現。雖然陣中失去了S.亞當斯（Steven Adams）與F.范弗利特（Fred VanVleet）兩名主將，但球隊已經確立了由K.杜蘭特（Kevin Durant）、J.史密斯（Jabari Smith Jr.）、A.湯普森（Amen Thompson）、A.申根（Alperen Sengun）、T.伊森（Tari Eason）、C.卡培拉（Clint Capela）、R.謝潑德（Reed Sheppard）以及D.芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）組成的核心陣容。杜蘭特今16投12中展現高效率，轟下29分並抓下7個籃板，湯普森也繳出23分與6助攻的全面數據。籃板球的絕對優勢是休士頓火箭致勝的另一關鍵，全場以52：30遙遙領先多倫多暴龍，其中進攻籃板更是以15：7取得壓倒性勝利。身高211公分、體重110公斤的申根今日抓下12個籃板，替補上陣的卡培拉也貢獻11個籃板，兩人有效輪替確保了禁區屏障。反觀暴龍隊，雖然R.J.巴瑞特（RJ Barrett）砍下25分、S.巴恩斯（Scottie Barnes）進帳24分，但主將B.英格蘭（Brandon Ingram）表現低迷僅得9分，加上受傷病困擾導致禁區失守，最終在NBA賽場上難以抗衡火箭隊的強悍球風。