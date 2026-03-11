我是廣告 請繼續往下閱讀

北市副市長李四川請辭參選新北市長。民進黨確定派出立委蘇巧慧，國民黨今（11）日下午將正式徵召李四川參選新北。對此，台北市長蔣萬安表示，他在歡送會上特別送一套西裝，希望李四川在適合的場合可以穿上。蔣萬安今天出席「來台北有購嗨」總抽獎記者會，會前接受媒體堵訪，被問到9日歡送會上送給李四川一套西裝，是否希望李四川可以穿上。蔣萬安回應說，當然，主要是新春團拜中李四川說都沒送他一個西裝，所以在歡送會上送他西裝，希望李四川在適合的場合可以穿上。蔣萬安表示，大家對於李四川重要的印象就是都拿著一個鐵鎚，相信李四川就是給人一個非常踏實、穩健，而且安心的感覺，也相信未來李四川未來對新北市，一定會做出非常巨大的貢獻。媒體詢問，2028有可能更上層樓?蔣萬安笑著說，現在就專注在市政上面，全力為這座城市、為所有的市民來爭取最大的福祉。