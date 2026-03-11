我是廣告 請繼續往下閱讀

有消息人士指出，伊朗開始在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）佈設水雷，以實現對這石油貿易重要運輸通道的徹底封鎖。對此，美國總統川普（Donald Trump）警告伊朗立即移除水雷，否則將面臨「前所未見」的後果。而美軍也公布了轟炸伊朗16艘佈雷艇的衛星影像，聲稱將持續削弱伊朗干擾國際航運的能力。綜合《CNN》報導，兩名熟悉美國情報部門相關情況的人士透露，伊朗已開始在荷姆茲海峽佈雷，目前規模不大，但伊朗仍保有80～90％的小型船隻與佈雷艦，這意味著其部隊完全有能力在該水道佈設數百枚水雷。而在川普對伊朗發出警告後，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）隨即公布美軍摧毀多艘伊朗船艦的影像，強調美軍中央司令部一直在清除荷姆茲海峽內的佈雷艦，「絕不容許恐怖分子將該海峽當作人質」，美軍中央司令部也證實美軍已經摧毀多艘伊朗海軍艦艇，其中包括16艘佈雷艦。荷姆茲海峽的通行狀況牽動國際油價劇烈波動，伊朗伊斯蘭革命衛隊曾警告，任何行經該海峽的船隻都將遭到攻擊，而美國則一直誓言保衛荷姆茲海峽的安全。由於航行不確定性導致原油市場10日出現劇烈震盪，每桶油價在80美元以下至90美元以上之間劇烈起伏。