我是廣告 請繼續往下閱讀

群創10日董事會通過去年財報，2025年每股純益0.03元，儘管年減高達96%，但公司拍板超額配息，每股配發1元現金，不過昨日也同步釋出賣廠利多，預估進帳近6.6億元，今（11）日股價攻上漲停價30.3元。群創2月營收195.4億元，較1月下滑11.74%，但仍較去年同期成長5.6%。在面板本業之外，市場近來也持續關注群創新事業布局，尤其是在扇出型面板級封裝、矽光子與AI光通訊領域的進展。群創法說會將在12日登場，市場聚焦FOPLP傳出打入SpaceX供應鏈，並在光通訊領域奪下輝達與Google相關代工訂單細節。群創2025年營收2267.24億元，年增4.7%，但營業淨損仍達41.6億元，獲利2.49億元，年減96%，大幅縮水，也使每股純益降至0.03元。不過群創董事會決議，將配息1元回饋股東，盈餘分配現金股利0.5元，及資本公積發放現金每股0.5元。此外，群創10日公告，董事會決議處分位於南科的廠房及附屬廠務設施，交易總金額為新台幣8.8億元，交易對象為封測廠南茂科技（8150），預估處分利益約6.59億元，但實際金額仍須待交易完成並扣除相關費用後入帳。南茂指出，此次取得的標的是群創位於台南市新市區南科園區的部分廠房與相關設施，建物面積約1萬380坪，主要目的是因應中長期業務發展需求，未來將用於邏輯及混合訊號晶片與記憶體等產品的封裝測試產能布局。消息一出，激勵群創今日出量走高，午盤爆出109.3萬張大量，並且攻上漲停價30.3元。