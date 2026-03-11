我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列聯手打擊伊朗的戰爭持續超過十天，油價劇烈上漲後不斷震盪，美媒《華爾街日報》週二援引知情官員說法報導稱，為了應對戰爭期間抑制飆升的原油價格，國際能源總署（International Energy Agency，IEA）已提出史上規模最大的石油儲備釋放計畫。根據華爾街日報報導指出，此次釋放規模將超過2022年IEA成員國兩次向市場投放1億8200萬桶石油的紀錄。當時的行動是為了因應俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵後的能源市場衝擊。報導提到，IEA週二召開了32個成員國的特別會議，各國預計將在隔天對該提案作出決定。報導補充說，如果沒有國家提出反對，該計畫將會被採納，但只要有任何一個國家抗議，行動就可能被延後。國際油價在美國時間周二收在84美元以下，但柴油等燃料價格持續上漲。若油價持續上漲，將使民眾加油成本提高，且引發通膨或股市震盪修正。IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示，IEA成員國目前持有約12億桶石油儲備，另有約6億桶強制性商業庫存，約可彌補波斯灣中斷石油124天。不過，路透指出，七大工業國集團（Group of Seven，G7）的能源部長並未立即同意釋放戰略石油儲備，而是要求IEA先評估整體情勢。一名G7消息人士告訴路透，雖然目前沒有國家面臨實際的原油短缺，但價格正在急劇上升，放任情況發展並不是選項。G7國家普遍支持由IEA協調的石油儲備釋放行動。IEA秘書處預計將提出不同情境方案，根據對市場的預期影響進行評估，並且可能會與非IEA成員國如中國和印度進行溝通路透提到，實際的石油釋放行動不會立即開始，因為包括總釋放量、各國分配比例以及時間安排等細節仍需要進一步討論。國際能源總署是在1974年阿拉伯石油禁運後成立，成立目的是建立緊急石油儲備協調機制，IEA本身並無儲備石油，而是協調成員國緊急處置，IEA成員國過去曾五度聯合釋出戰備儲油，前一次是2022年俄烏戰爭。