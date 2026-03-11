我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽C組預賽在日本東京巨蛋開打，行政院長卓榮泰7日突然現身球場，幫中華隊加油，引發討論，藍營質疑卓榮泰公器私用，卓榮泰10日在立法院答詢時回擊，他全程自費，相關單據都保留，還嗆國民黨立委王鴻薇血口噴人，「我私人行程為什麼要跟你報告？」前立委邱毅酸卓榮泰，拿牛皮紙袋這招，20年前就用過了。邱毅表示，卓榮泰在立院拿出一個牛皮紙袋，但並未進一步公開具體單據內容，他回憶，2006年卓榮泰擔任總統府副秘書長期間，當時的總統陳水扁爆發弊案，卓榮泰在記者會上回應扁涉及國務機要費的相關爭議，也用過這招，20年後還是用同樣的方式回應外界質疑，沒有任何長進。邱毅指出，若卓榮泰此行是向中華航空申請包機前往日本東京，依照目前市場行情，包機費用可能達數百萬元以上，且院長出訪通常還包含隨行人員與安全維安人員等安排，根據卓榮泰公開的財產申報資料，存款金額約為900萬元左右，因此外界也會關心是否足以負擔相關包機費用。他認為，卓榮泰若真是問心無愧，其實很容易解決爭議，就是公布所有的付款單據，否則一再硬拗是自費的私人行程，並無法釋疑。