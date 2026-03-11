我是廣告 請繼續往下閱讀

安永今（11）日發布最新《CEO展望脈動調查》結果，CEO信心指數下滑至78.5，反映出企業正在面對愈來越不確定的經營環境，有61%的CEO預期營運成本將上升。不過，也有高達9成的CEO看好今（2026）年營收、獲利與生產力都能實現成長，其信心來自於對人才與科技轉型的投資，認為必須推動前瞻性變革來維持成長，有58%預期AI將在未來2年成為主要成長引擎，32%認為AI在全面導入後將徹底重塑營運。安永這項調查涵蓋21個國家的1200位全球CEO，調查結果顯示，CEO信心指數從2025年第3季的83， 下滑至2025年第4季的78.5，反映出企業正在面對愈來越不確定的經營環境，包括地緣政治緊張升高、波動持續、全球經濟展望低迷、供應鏈中斷、成本壓力上升，還有主要市場活動放緩。不過，CEO在不確定環境下更願意採取行動。因應地緣政治或貿易政策變化時，4成CEO表示會加速投資，高於選擇延後（31%）或停止（10%）投資的比例。43%CEO指出最佳化營運與提升生產力，包含AI與數位化是因應經濟環境變化的首要任務。安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬表示，川普關稅政策上路後，雖然使不少企業在併購策略上轉為觀望，但許多 CEO已開始以更平常的心態面對不確定性。近期也可明顯觀察到併購市場逐漸回溫、活動趨於熱絡，顯示整體併購情勢正穩步復甦。未來1年，領導者需展現果斷執行力、擴大創新布局並投資人才，並透過跨部門與跨產業的合作，共同創造新價值。2026年被視為AI投資的轉捩點。CEO將從小規模測試AI轉向企業級導入，以加速轉型。AI正從「附加工具」演變成企業營運模式的核心基礎。有58%受訪領導者預期，AI將在未來2年成為主要成長引擎，32%認為AI在全面導入後將徹底重塑營運。有52%CEO在2026年已啟動、45%計畫啟動重大轉型計畫，以創造價值與成長，另有2成的CEO表示，AI在過去一年「大幅超出預期」。在眾多AI類型中，生成式AI（GenAI）54%居首，超過半數的執行長認為Gen AI是最具轉型性的技術，反映出GenAI已迅速從試驗階段走向企業整合，尤其是在內容生成、程式碼撰寫、客戶互動和知識密集型的工作流程。其次是機器學習(45%) ，仍是用於預測、預報與決策智慧的核心分析基礎，這兩類技術顯示，企業正在平衡新興技術與成熟技術的使用。何淑芬認為，儘管外界對AI的大幅度回報有很多期待，對CEO來說現實更加複雜。AI的確達到甚至超過許多CEO期待，但只有2成CEO真正獲得突破性回報，並將在未來居於領先地位。在全球勞動力模式快速變動下，79%的CEO對吸引與留住關鍵人才抱持樂觀態度。人才將在AI轉型中扮演核心角色，包括培養能夠面對外部經濟與地緣政治壓力的團隊。69%認為AI投資將使他們維持或擴大聘僱人才，認為AI將導致裁員的CEO比例從2025年1月的46% 大幅下降至2025年12月的24%併購預計在2026年持續扮演關鍵角色，許多CEO將透過收購來加速轉型、生產力提升、數位化與成長。雖然地緣政治審查影響交易策略，投資需求依然強勁，但更偏好國內與區域交易。CEO更重視能快速提供科技、人才與能力的交易，同時在高度不確定的地緣政治與監管環境中平衡擴張與務實。值得注意的是，CEO也越來越傾向透過合資企業與策略聯盟來達成目標。調查顯示，79%CEO計畫在2026年推行此類合作，高於2025年的62%，突顯夥伴關係在開拓新能力方面的吸引力。這些合作使得企業可以加速創新和分攤風險，在無需承擔收購所需全部資本投入的情況下即可推動策略重點。策略聯盟和合資企業正成為提升速度、靈活性和適應力的關鍵槓桿。CEO也積極調整併購策略來因應全球環境，有83%的CEO在過去1年內因地緣政治或貿易政策變化而調整投資，40%加速特定投資。未來1年內有53%的CEO計畫進行與自家成長策略高度一致的收購，包括數位化、營運最佳化、生產力提升與成長加速，相較 2025 年第3季調查增加 5%，顯示 CEO 更積極、果斷地推動成長。在所有併購目標中，50%CEO將「營運優化與生產力提升-包含數位化」列為併購的首要目標，與提升效率的優先事項相呼應，顯示併購不再只是擴張規模的途徑，而是加速營運現代化與快速引入先進科技能力的關鍵催化劑。