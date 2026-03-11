我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在今（11）日NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽中，邁阿密熱火以150：129大勝華盛頓巫師。熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）全場狂轟83分。（圖／取自邁阿密熱火 X）

相較之下，布萊恩（Kobe Bryant）2006年對暴龍攻下81分時僅獲得20次罰球機會。如此落差讓部分球迷質疑巫師防守是否過於鬆散。

「讓他拿83分是徹底的擺爛行為。」類似言論在社群平台快速擴散，形成另一波話題高潮。

▲邁阿密熱火隊球星阿德巴約（Bam Adebayo）狂砍83分，創下20項主要紀錄。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

邁阿密熱火日前以150：129擊敗華盛頓巫師，阿德巴約（Bam Adebayo）轟下83分，寫下聯盟史上第二高單場得分紀錄。這場比賽所屬的NBA美國職籃（National Basketball Association），一向不乏傳奇時刻，但當83分出現在數據欄時，焦點迅速從紀錄本身延伸至比賽競爭性。阿德巴約全場43投20中，三分球22投7中，罰球43罰36中，大量站上罰球線成為外界討論核心。首節阿德巴約就狂砍31分，半場43分，第三節結束前已累積62分，巫師即便在末節祭出雙人甚至三人包夾，仍無法阻止得分暴走。儘管質疑聲浪存在，多數球迷仍聚焦於歷史定位。83分正式超越布萊恩81分，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的100分神話。阿德巴約以此役確立聯盟史冊地位，成為得分榜新成員。他出賽42分鐘完成壯舉，刷新熱火隊史紀錄，也改寫本季聯盟單場得分上限。這場歷史之夜甚至波及湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）。由於詹姆斯曾在受訪時提及，他在2006年就預感布萊恩會爆發81分表現，社群平台開始湧現玩笑言論，戲稱他是否也「預測」了阿德巴約的83分。在嘲諷與驚嘆聲交織之中，阿德巴約的83分之夜仍是主軸。無論外界如何解讀巫師防守表現，數據已經寫入歷史。這一晚，聯盟得分紀錄被重新排序，而爭議與讚嘆也將伴隨這場比賽長久流傳。