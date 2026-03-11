邁阿密熱火日前以150：129擊敗華盛頓巫師，阿德巴約（Bam Adebayo）轟下83分，寫下聯盟史上第二高單場得分紀錄。然而這場震撼演出不只締造歷史，也在社群媒體掀起巨大爭議，部分球迷甚至公開要求聯盟調查巫師是否刻意「擺爛」。
這場比賽所屬的NBA美國職籃（National Basketball Association），一向不乏傳奇時刻，但當83分出現在數據欄時，焦點迅速從紀錄本身延伸至比賽競爭性。
罰球43次成焦點 球迷質疑防守態度
阿德巴約全場43投20中，三分球22投7中，罰球43罰36中，大量站上罰球線成為外界討論核心。相較之下，布萊恩（Kobe Bryant）2006年對暴龍攻下81分時僅獲得20次罰球機會。如此落差讓部分球迷質疑巫師防守是否過於鬆散。
首節阿德巴約就狂砍31分，半場43分，第三節結束前已累積62分，巫師即便在末節祭出雙人甚至三人包夾，仍無法阻止得分暴走。這種防守效率引發社群平台大量批評聲浪，有人直言「應立即調查巫師」，也有人戲稱應將巫師送往發展聯盟反省。
「讓他拿83分是徹底的擺爛行為。」類似言論在社群平台快速擴散，形成另一波話題高潮。
從質疑到狂歡 阿德巴約正式超越布萊恩
儘管質疑聲浪存在，多數球迷仍聚焦於歷史定位。83分正式超越布萊恩81分，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的100分神話。阿德巴約以此役確立聯盟史冊地位，成為得分榜新成員。
他出賽42分鐘完成壯舉，刷新熱火隊史紀錄，也改寫本季聯盟單場得分上限。
詹姆斯成社群玩笑焦點
這場歷史之夜甚至波及湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）。由於詹姆斯曾在受訪時提及，他在2006年就預感布萊恩會爆發81分表現，社群平台開始湧現玩笑言論，戲稱他是否也「預測」了阿德巴約的83分。
「詹姆斯應該早就知道今晚會發生什麼。」類似調侃不斷出現。部分球迷甚至笑稱，詹姆斯若想回應，最好回歸後自己攻下84分。
在嘲諷與驚嘆聲交織之中，阿德巴約的83分之夜仍是主軸。無論外界如何解讀巫師防守表現，數據已經寫入歷史。這一晚，聯盟得分紀錄被重新排序，而爭議與讚嘆也將伴隨這場比賽長久流傳。
