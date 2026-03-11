我是廣告 請繼續往下閱讀

買房是許多人一生中最重要的決定之一，但對於視障者而言，無法透過建築模型、樣品屋與平面圖「看見」未來家的樣貌，更讓購屋過程充滿不安與疑慮。近期，在信義房屋直營體系與信義代銷的合作下，一對視障夫妻突破心理門檻，順利買下人生第一間房子。信義房屋大直樂群店協理吳曉芳表示，這段過程不僅是一筆交易，更是一段彼此信任、共同跨越恐懼的旅程。吳曉芳回憶，這名客戶過去因長期高壓工作，一覺醒來卻失去了視力，有次跟她提到信義代銷的一個建案，地點與未來發展性都相當適合客戶需求，但客戶回家與先生討論後卻遭到強烈反對。由於夫妻兩人都是視障者，加上過去理財方式以定存為主，先生對於動輒上千萬元的購屋決定感到非常不安。為了降低客戶的不確定感，吳曉芳先將完整建案資料與介紹影片提供給他們，讓夫妻能透過「聽」的方式理解內容。聽完之後，先生終於願意一起到代銷中心了解。吳曉芳當時告訴他們，「就當是一次小旅行，如果覺得不適合，我們就回家，不需要有任何壓力。」看屋當天，信義代銷社子案團隊特別調整接待方式，先陪同客戶實際走到建案基地，親身感受周邊環境與到捷運站的距離，再回到接待中心進行詳細說明。從下午三點到將近晚上八點，團隊沒有任何催促，而是耐心回答每一個問題，也同步協助確認視障者在貸款流程上的相關疑問。「最讓我意外的是，原本最反對買房的先生，最後反而成為支持太太下定的人。」吳曉芳說。在正式簽約前，客戶仍然因為謹慎提出許多問題，她也主動陪同客戶到過去往來的銀行再次確認，因為客戶是視障人士，銀行主管也特別關心這次購屋是否存在風險，在完整了解建案內容後，銀行經理甚至對建案產生興趣，主動預約參觀。正式簽約那天，用餐時客戶緊緊握住吳曉芳的手，情緒激動的表示，他們已經五十多歲，又是視障人士，正因為信任信義房屋、也信任她，才願意為自己的人生勇敢一次，買下第一間屬於自己的家。在整體服務過程中，信義代銷社子案團隊也扮演關鍵角色。由於預售屋無法實際看到未來建物與室內空間，對視障客戶而言更難建立想像。信義代銷團隊特別以口語細緻描述生活情境，並運用接待中心VIP室實際丈量空間，將坪數與格局轉化為可感知的空間比例，協助客戶理解未來居住環境。簽約前，團隊更先行諮詢法務與地政士，為視障者簽約流程進行嚴謹把關，並建議客戶邀請信任親友陪同。簽約時逐條說明契約內容，每個重要條款都再次確認客戶理解與同意，會後也提供完整錄音與錄影，保障未來權益。此外，在等待建商用印與合約確認的期間，信義房屋更啟動直營體系的跨店合作，邀請熟悉當地環境的信義房屋士林社子店店長盧柏菱陪同客戶夫妻走訪建案周邊，介紹生活機能、交通動線與社區環境，透過實地感受與分享在地生活樣貌，讓即使看不見的客戶，也能逐步勾勒未來生活輪廓。信義房屋與信義代銷表示，在追求效率的時代，專業服務的價值往往體現在願意多花時間理解客戶需求。這次交易不只是完成一筆房產買賣，更讓冰冷的交易過程，轉化成一段充滿信任與溫度的成家故事。