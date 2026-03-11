我是廣告 請繼續往下閱讀

▲486先生坦言如果搭機人數多一點，均分起來其實包機都在可以接受範圍。（圖／翻攝自陳延昶臉書）

臉書發文反擊 486先生貼搭私人飛機舊照

拍攝松指部恐觸法最高罰15萬 私人飛機費用曝光

事實上，根據《NOWNEWS今日新聞》記者實際透過私人飛機訂購網站查詢價格，從台北飛往東京的單程私人包機機票，約莫26,430美金（約83.8萬元新台幣），且飛機是5人座，平均下來一人大概16.76萬元新台幣。

國民黨立委王鴻薇日前質疑行政院長卓榮泰「包機赴日看球賽」，為何能從軍方使用的松山指揮部（松指部）停機坪起飛，事件在政壇引發討論，對此國防部長顧立雄回應指出，松山機場與軍方停機坪依照與民航局的協議可以互相使用，並非特別為特定人士開放。然而事件延燒之際，電商網紅486先生（陳延昶）也在社群平台分享自己曾在松指部搭乘私人飛機的照片，意外掀起更大討論。不少粉絲質疑486先生恐觸法，而他也曬照嗆聲回應酸民，讓包機價格意外曝光。486先生昨（10）日在臉書發布一張過去搭乘私人飛機前往日本的照片，並表示自己當年也是從松指部的松山機場停機坪出發，直言：「有什麼好奇怪的？」他認為外界對於卓榮泰使用相關設施的質疑過度，甚至指出台灣能夠前往日本觀賽，反映出國際關係上的變化。不過這篇貼文一出，立刻引來不少網友留言討論，部分人對於他能夠出現在軍方相關區域感到疑惑。貼文曝光後，不少網友開始質疑相關照片的合法性，留言詢問：「一般人可以自由進出空軍區域嗎」、「軍事機場可以拍照」，甚至有人諷刺表示：「自己跳出來說自己有特權？」留言區因此形成兩派聲音，一派認為他只是分享過往經驗，另一派則認為公開照片恐涉及軍事區域管理問題，相關爭議迅速在網路上擴散。有網友進一步指出，依照2024年8月1日實施的《軍事營區安全維護條例》，若在松山機場拍攝到松指部相關設施，可能涉及違規，依規定若拍攝到軍事營區或相關敏感設施，可能被處以3萬元至15萬元罰鍰，由於486先生貼出的照片背景疑似為停機坪區域，因此引發外界對於是否涉及法律問題的討論。面對批評聲浪，486先生也在貼文中回應表示，自己分享的照片其實是2024年搭乘私人飛機前往日本時所拍攝的舊照，對於部分網友的批評則直言：「看了真是好笑。」此外也有人好奇私人飛機的費用，他則透露：「只要同行人數較多，平均分攤後的費用其實並非想像中昂貴。」他也分享搭乘私人飛機的優點，包括通關速度快、行程彈性高，即使稍微遲到飛機也會等待，並強調其客製化與隱私性高，是不少人選擇包機的重要原因。