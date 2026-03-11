我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邊荷律（如圖）今年1月爸爸過世，隨後媽媽、外公接連生病，2個月間韓國、台灣2地奔波。（圖／記者邱曾其攝影）

▲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」2026發布會。（圖／記者邱曾其攝影）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」韓籍成員邊荷律今年1月爸爸過世，隨後媽媽、外公接連生病，2個月間韓國、台灣2地奔波，身心疲乏，今（11）日邊荷律出席新球季發布會，狀態不如以往朝氣，受訪談道狀況不是很好，沒時間觀看經典賽，語調哽咽、頻頻撇頭避開鏡頭，邊荷律也說，「在韓國想到很多事情覺得很憂鬱，來到台灣不同的環境跟語言，會讓我覺得來到台灣工作是一件很療癒的事情」，令人看了心疼。今年1月，邊荷律爸爸過世，她第一時間趕回韓國治喪，媽媽打擊太大也跟著病倒，身為獨生女，坦言沒有其他家人可以照顧，所以必須陪在媽媽身邊，2個月過去，今她出席新球季發布會，狀態不如以往朝氣，強打起精神打招呼、熱舞，讓人欽佩其敬業態度。邊荷律在台上分享近來心情，「其實我的狀況不是很好，但我還能笑著面對每一天，是因為台灣的粉絲帶給我很多力量⋯⋯在韓國想到很多事情覺得很憂鬱，可是來到台灣有不同的環境跟語言，所以覺得到台灣工作是一件很療癒的事情。」坦言自己狀態漸漸好轉。邊荷律感性說，謝謝台灣粉絲期間以來的支持與鼓勵，「這次收到非常多訊息，每個都有認真地讀過，他們給了我很多安慰，比我想像得多太多，有些粉絲也經歷一樣的事情，看到這些，都覺得很不容易，相信我們可以一起度過這段時間」，勇敢面對、努力調適。