▲澳洲男子Alex Shorey證稱，楊姓女子因為仍忘不了過世的前夫，希望與他維持開放式關係，但後來顯露控制欲，曾拿走他的護照。（圖／記者劉松霖攝）

▲Alex Shorey指稱他2023年3月有告知楊姓女子要回澳洲，兩天後就喝到味道怪怪的葡萄汁因此就醫，後來楊姓女子曾給他喝了一杯仙草，導致他全身無法動彈。（圖／記者劉松霖攝）

2023年一名楊姓女子涉嫌3度對來台學中文的澳洲交換學生Alex Shorey下老鼠藥毒殺，遭台北地檢署起訴殺人未遂罪並求處8年，Alex今日以證人身分到台北地院接受交互詰問，他說中毒住院是人生最糟糕的時期，。Alex還說，Alex上午開庭證稱，2023年1月認識楊姓女子後原本關係不錯，也知道她。楊姓女子希望跟他，兩人會約會、看電影、發生性行為，每週見面三次，兩人吃飯不是女生煮就是一起去餐廳。Alex表示，楊姓女子，導致他無法匯錢、提款，經濟能力出狀況，讓他只能依靠楊姓女子；有次他護照不見，是楊姓女子的父親透過警方在圾圾桶裡找到，楊女曾說父親是高院退休的法官。檢察官反覆向Alex確認2023年3月到4月間如何中毒的情形，Alex回答，當年3月，3月24日原本要吃前幾天剩下的牛肉火鍋，但楊姓女子讓他喝「味道怪怪的」葡萄汁之後就沒吃火鍋。Alex回憶，兩個人都有喝葡萄汁。Alex說，就醫時，醫師試圖以英文溝通，但楊姓女子會阻擋，要求醫生講中文再讓她翻譯；Alex表示，出現症狀後身體越來越差，他相信葡萄汁不是楊姓女子第一次下藥，起初他沒發現，2023年4月1日他為了方便楊姓女子照顧，住進女方家中開始同居，4月9日他父親從澳洲來到台灣，4月11日Alex提及4月17號楊姓女子在家中廚房做了一杯給他喝，還說這喝了對健康有幫助，結果，父親想叫救護車，楊女卻說叫計程車就好，不過他根本無法移動，最後是楊女的父親幫忙叫救護車。Alex自覺有三個時間點快要死掉，住院期間是他人生最糟糕的時候；母親在離台前一天有提醒，不要再喝楊姓女子給的任何東西。