高雄市長陳其邁今（11）日將率團出訪，前往美國亞利桑那州及參與二度參加輝達年度盛會GTC大會，並展開一系列產官學交流。至於是否與地參眾議員見面，陳其邁笑說「我是市長，沒有要選舉了」，也不回應參加GTC年會是否會與黃仁勳碰面，只強調出訪目的只有讓高雄持續邁向高科技智慧永續城市目標前進。同時希望也有機會能夠向這際伙伴來介紹高雄。陳其邁也強調，此次出訪聚焦三大核心目標，包括強化台美半導體戰略連線、打造城市級主權AI於城市治理的應用典範，以及深化國際產學與半導體、AI人才交流。陳其邁指出，隨著台積電於美國、日本等地設廠，高雄也期望透過此次出訪，進一步串聯台灣、美國、日本，特別是高雄在內的半導體供應鏈體系，涵蓋材料、封裝、設備等關鍵環節，建構更完整且具韌性的國際半導體生態系。此舉不僅攸關台灣半導體產業的整體發展，也對高雄未來產業轉型與升級具有關鍵意義。第二階段行程將參加由輝達主辦的GTC大會，陳其邁表示，市府將把握GTC期間，拜訪美國重要的通訊、網路及AI相關機構，針對生成式AI、物理AI等前瞻技術的未來發展趨勢進行交流與討論。此外，高雄市也將於GTC大會展區，展示「城市主權AI」於城市治理的實際應用成果。陳其邁指出，市府團隊也會在GTC大會期間的展區，來demo高雄的城市主權AI在城市治理的相關一些應用，所以包括高雄的經驗，除了說在交通、環保、水利、工務等各方面的這些領域，怎麼樣能夠利用視覺語言模型的各項這個訓練的資料呢，來進一步地強化城市的智慧治理。陳其邁表示，有時間會與包括史丹佛大學幾位教授，針對當前的不管是能源、或者是再整個地緣政治等相關的一些變化來交換意見。所以這是此行最主要的一個目的。也希望能夠藉由這次的出訪，有更多學習的機會向包括全球主要的在AI或者是半導體這些大廠學習，並進一步地向這些國際的伙伴來介紹高雄。至於否會與參眾議院議員或當地僑胞見面會談；陳其邁只說「我是市長，我沒有要選舉了」，出訪行程主要以強化高雄產業發展為主，會與當地交換城市治理意見，也會和學研機構討論半導體發展，其餘未安排其他行程。由於今年是陳其邁二度受邀出席NVIDIA GTC年會，去年是與NVIDIA的3位全球副總裁碰面交流，媒體詢問今年是否將進一步和黃仁勳碰面；陳其邁表示，高雄燈塔計畫以視覺語言模型（VLM）為核心，整合城市影像和跨局處資料，建構城市主權AI，成為全球唯一以城市治理為主軸推動生成式AI應用的示範案例，也成為 NVIDIA 官網首個收錄的城市治理案例，此次出席GTC年會將針對城市主權AI與對方高層展開多場閉門會議、交流意見。