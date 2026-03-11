我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝衣鳯（左一）與爭取扶正的副議長許原龍，出席埔鹽鄉綜合行政大樓落成啟用典禮。（圖／彰化縣政府提供，2026.03.11）

彰化縣議長謝典霖近來頻上網路節目，抒發對姊姊謝衣鳯的各種「不爽」，並指家族早就定調不參與縣長選舉這局，謝衣鳳若堅持參選，會害家族被賴清德「政治追殺」。謝衣鳯今出席地方活動時表示，謝典霖只是在抒發自己的感受，但不盡然是事實，至於謝典霖提出「非綠大聯盟」的想法，縣黨部可以對中央建言，但無法成為實際的運作者。謝典霖近來上網路節目大爆姊弟失和的內幕，指謝衣鳯「天真、不切實際」，且不爽姊姊幾年前罵他小孩「自己沒有生，還管到我家的事情」，以及姊姊堅持參選，恐害家族被總統賴清德「政治追殺」，並指眼下最適合參選彰化縣長的人是民眾黨創黨主席柯文哲等。立委謝衣鳯今（11）日出席埔鹽鄉綜合行政大樓落成啟用典禮，媒體追問謝典霖提到的「非綠大聯盟」，謝衣鳯以縣黨部主委身分表示，對於跨黨派的合作與建言，縣黨部聽取後可向上反映，但沒辦法成為實際的運作者。至於謝典霖對她的抱怨，謝衣鳯說「我相信他當然會抒發自己的感受，那也不盡然是全部的事實」。她表示自己與弟弟都是公眾人物，除了家庭和諧，不管縣政還是國家政策，都希望穩定推動、共同努力。國民黨除了謝衣鳯，還有彰化縣府參議柯呈枋、彰化工策會總幹事洪榮章爭取提名。謝衣鳯說，希望縣長提名作業能在3月底前順利完成，媒體再追問，她參選縣長的決心是否不會動搖？謝衣鳯微笑點頭。