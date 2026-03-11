我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市立聯合醫院陽明院區外昨（10日）發生一起200萬搶劫案，一名被害女子投資虛擬貨幣，在臉書上相約於台北市士林區雨聲街面交。女子攜帶高達200萬現金到場，卻當場直接遭到嫌犯搶走，大筆積蓄不翼而飛。警方獲報後立即成立專案小組，於宜蘭地區火速逮到3名涉案嫌犯，是否有共犯仍有待進一步追查。據了解，這名被害女子日前透過臉書瀏覽虛擬貨幣投資，並透過平台結交不詳幣商好友，相約於昨（10日）晚間9時許在台北市士林區雨聲街即聯合醫院陽明院區附近進行虛擬貨幣面交，並準備200萬的現金準備交易。不過，對方卻要求女子先交付現金，再將虛擬貨幣轉入帳戶內。女子驚覺有異，其餘嫌犯則乘坐租賃小客車抵達現場，佯稱為幣商派遣之面交人員，趁著女子確認身分之際，徒手搶奪現金後迅速逃離現場。女子遭搶後緊急報警處理，士林分局獲報後立即會同刑事警察大隊、宜蘭縣政府警察局成立專案小組展開追查。經科技偵查鎖定涉案車輛動向，迅速掌握嫌犯行蹤，於案發不到3小時內在宜蘭地區查獲3名涉案嫌犯，並起獲部分贓款。全案依搶奪罪嫌移送士林地檢署偵辦，並報請檢察官指揮擴大追查。