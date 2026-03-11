我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）B組預賽爆出開賽以來最大冷門，奪冠大熱門美國隊今（11）日在「全勝對決」中踢到鐵板，義大利隊憑藉強大的長打火力與投手群有效壓制，最終以8：6擊敗由賈吉（Aaron Judge）領軍的史上最強美國隊。義大利目前以3連勝之姿傲視B組，明天將決戰墨西哥，距離連兩屆闖進準決賽僅剩最後一哩路。反觀美國已經結束所有賽程，最終以3勝1敗收官，能否晉級還要看明日義大利與墨西哥的結果。美國隊今日派出效力大都會隊的有期望之星馬克林（Nolan McLean）先發，他去年在職棒賽季表現亮眼，不料此役卻遭到義大利震撼教育。第2局義大利靠著效力白襪隊小聯盟的23歲小將敲出陽明全壘打先聲奪人，隨後同隊戰友安東納奇再補上一發兩分砲，讓美國隊先發投手早早崩盤。義大利的進攻火力在第4局持續爆發，第7棒卡格利昂轟出兩分砲，將領先擴大至 5：0。第6局義大利更趁著美國隊失誤與暴投再添3分，一度取得8：0的懸殊領先。除了打線發揮，義大利先發投手、效力皇家隊的羅倫森（Michael Lorenzen）展現老將價值，主投近5局僅被敲出2支安打、無失分。儘管比賽後段美國隊試圖反撲敲出3轟追回分數，但義大利牛棚仍頂住壓力，守住這場關鍵的一勝。值得一提的是，義大利隊這次賽會在球員休息區設置了「義式濃縮咖啡機」，每當球員立功後展現的喝咖啡慶祝動作，已成為本屆賽事最鮮明的圖騰。這股氣勢成功讓這群由美職體系組成的義大利代表隊，擊敗了身價數億美金的美國豪華軍團。義大利目前戰績3勝0敗，明日將迎戰2勝1敗的墨西哥。若義大利贏球， 將以4連勝、分組第一之姿挺進8強。若義大利輸球，就要與美國、墨西哥同為3勝1敗，屆時將比較失分率。由於義大利今日從美國隊手中灌進8分，且在比賽前段大幅領先，這對後續若需計算失分率或對戰成績時將極其有利，對於美國而言自然是非常不利。