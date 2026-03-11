我是廣告 請繼續往下閱讀

適逢2026九合一選舉，根據《TVBS》今（11）日公布最新政黨支持度民調顯示，民眾對三黨不滿意度皆接近五成或過半。此外，民眾黨整體滿意度為26%，較2024年下滑4個百分點，在三個主要政黨中滿意度最低。TVBS民調中心針對民進黨、國民黨及民眾黨進行「整體滿意度」，以及是否「值得信任」、「重視民意」、「廉潔」及「團結」等四項指標進行形象調查，調查結果顯示，民眾對民進黨的整體滿意度與2024年總統賴清德執政一個月時的調查結果相同，維持在35%，國民黨整體滿意度從34%微增至35%，藍綠滿意度相當，而民眾黨整體滿意度為26%，較2024年下滑4個百分點，在三個主要政黨中滿意度最低。值得注意的是，藍綠白3黨的不滿意度皆在五成左右，分別為民進黨53%、國民黨48%、民眾黨50%。關於政黨形象指標中，信任度方面，民眾認為國民黨值得信任的比例為43%，較上次調查增6個百分點，是3個政黨中最高，但仍有45%不信任；40%民眾認為民進黨值得信任，較上次結果下滑4個百分點，有51%民眾認為不值得信任；至於民眾黨則有35%民眾認為值得信任，較上次略增1個百分點，但有53%表示不信任。此外，本次民調也指出，關於各政黨立法委員近期在立法院的表現，顯示37%民眾滿意國民黨立委近期表現，47%表示不滿意，17%未表示意見，相較於賴清德執政一個月時的調查結果，滿意度減少2個百分點。民進黨立委方面，滿意度增至35%，不滿意48%，另外17%無意見。而民眾黨立委部分，有32%民眾表示滿意，較上次調查減少3個百分點，不滿意比例為47%，有22%民眾未表示意見。整體而言，各黨立委整體滿意度皆低於四成，且均有近半數表示不滿意。