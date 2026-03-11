我是廣告 請繼續往下閱讀

企業數位轉型刻不容緩，保險業也積極推動數位轉型，提升保戶投保便利性與作業效率。富邦人壽今（11）日宣布，推出「行動投保一鍵簽」服務，並已獲得金管會保險局核准試辦，此項服務整合MID行動身分識別及OTP驗證，讓保戶於行動投保時可迅速完成文件簽署，提升投保便利性。同時，全球人壽也宣布，攜手清大推動AI智能語音質檢系統，揪出電訪隱藏風險，確保電話通話內容符合規範。富邦人壽總經理陳世岳表示，「行動投保一鍵簽」讓客戶能在最短時間取得保障，兼具便利性與高度安全性，是保險業提升流程效率的全新里程碑。客戶只要完成MID行動身分驗證、線上簽署行動投保服務同意書，並確認整份要保文件無誤後，以OTP完成一次性簽名授權，即可輕鬆又安全地完成投保，不僅適用於本國籍的自然人客戶，更體貼新住民及在台居留的外籍人士，也可以快速且高效的方式完成投保富邦人壽指出，過去客戶需在多份文件上簽名，不僅費時費力，也容易因遺漏或筆跡差異而衍生補件或偽簽疑慮，「行動投保一鍵簽」讓客戶按下一鍵，即可完成簽署，並提供以手機門號為基礎的身分確認機制，讓每一次的投保同意都有更完整的驗證紀錄，具備防偽簽的防護效果，兼顧客戶權益與資料保護，進而提升客戶投保體驗。全球人壽今日也宣布，與國立清華大學電機系李祈均教授指導的BIIC Lab（人本訊號運算研究室）合作，斥資數百萬元並歷時2年後，全面啟用「AI 智能語音質檢」系統，針對電訪環節進行全面化的檢視，以確保服務流程中每一項法定揭露事項、風險提醒都能確實傳達給客戶，展現公司秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，積極導入創新技術，維護客戶權益的決心。全球人壽表示，現行電訪查核多依賴人工抽樣，且常受限於人力與時間配置，尤其如遇客戶一次投保多張保單時，需確認事項亦隨張數上升，鑒於此模式不僅效率有限，作業耗時甚鉅，也難達到全面性的覆蓋。全球人壽與清華大學BIIC Lab展開產學合作開發「AI智能語音質檢」系統，以AI自動檢測電訪通話內容，確保通話內容及服務流程符合規範，將語音質檢從抽檢式走向全面覆蓋，同時還可大幅降低人工聆聽時間與人力成本，全面掌握溝通品質，讓保險服務過程更透明、可追溯，確保保戶權益在源頭就受到保護。此系統運用語音與語者辨識技術，結合大語言模型（LLM)進行語意分析及判斷，快速判斷電訪內容是否符合規範，再由質檢人員針對判斷結果異常案件進一步查驗確認，透過系統化方式，大幅提升質檢覆蓋率，確保每一通電訪內容能符合主管機關要求，並能提升整體營運效益；同時，將大量重複性作業由人工轉移至AI處理，釋放查核人力，將時間投入於高風險案件的深入探討及教育訓練，形成更有效的內控循環。全球人壽強調，隨著系統上線後，將全面落實AI智能語音質檢，形成更有效的內控循環，讓保戶從溝通源頭開始體驗保險服務的升級，進而提升保戶對保險服務的信任感。未來也將持續導入創新科技技術，以顧客體驗為導向，打造更透明、更值得信賴的保險服務，成為保戶的堅實後盾。