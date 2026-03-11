我是廣告 請繼續往下閱讀

全台各行各業面臨缺工壓力，沒想到這股風氣似乎也吹到了「江湖」上？近日Threads瘋傳一則宛如幫派招募的貼文，不僅列出地區、年齡限制，甚至還要求身體條件及服兵役狀況，正當大批網友留言調侃「請問有牢健保嗎」、「有沒有年終」之際，卻出現驚人逆轉，一名男子在貼文曝光後，急赴派出所報案，指稱自己身分肖像遭惡意盜用，讓這篇網路徵才文瞬間變成刑事案件。近日網路社群平台Threads上出現一則疑似幫派招募的貼文，並特別標註「兄弟」兩字作為關鍵字，文中明確列出應徵者的入會門檻，必須為「南部年輕人，15歲以上、49歲以下，身體健壯不可有殘疾或慢性疾病，須服完兵役」，並強調若有意願者可透過私訊方式直接進行應徵。貼文曝光後立刻引發熱議，吸引1.6萬人按讚，大批網友紛紛湧入留言以幽默歪樓詢問工作細節，開玩笑地表示「是輪班制嗎？我想上午班，不然早上要公祭、晚上要輸贏」、「請問是週休二日嗎」、「需要帶畢業證書嗎」，甚至還有關於福利待遇的提問，如「請問工傷的話會有什麼輔助或是撫卹嗎？」、「出門灣家有戰鬥加給嗎」、「請問有牢健保嗎」、「有年終嗎還是股利分紅」、等。面對兄弟徵才貼文，也有網友感嘆「這年頭連黑道都在缺工」。正當網路上議論紛紛之際，事件卻出現驚人轉折！一名49歲的陳姓男子讚貼文PO出後，急忙前往高雄市三民一分局長明派出所報案，他向警方表示，該帳號並非自己經營，而是身分遭到他人惡意盜用發文，導致個人名譽及肖像權嚴重受損，緊急向警方尋求協助。目前警方已透過帳號IP展開追查，全案將依妨害名譽罪及違反《個人資料保護法》移送偵辦。