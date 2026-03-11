在新北市中和動物之家生活多年的狗狗「鐺鐺」，因個性親人、愛撒嬌，常主動靠在人腿邊討摸摸，深受志工喜愛。然而牠因對其他動物適應較慢，過去曾兩度被認養又退回，讓工作人員相當不捨。今年2月，江小姐在陪伴多年的愛犬離世後前往動物之家探訪，與鐺鐺互動後逐漸建立感情，並在兩個月的陪伴與散步互動後正式認養，讓人看了相當感動。
收容所「最會撒嬌的狗狗」！鐺鐺被退養2次 背後原因太心疼
新北市政府動物保護防疫處中和動物之家收容犬「鐺鐺」，是一隻個性溫和又相當親人的狗狗，只要看到人靠近，常會主動把頭靠在人腿上討摸摸，可愛模樣深受志工喜愛，也因此被大家暱稱為中和動物之家「最會撒嬌的狗狗」。不過，由於牠個性較容易吃醋，對其他動物的適應速度較慢，自109年進入動物之家後，雖然曾經2度被認養，但都因與認養家庭原本的寵物相處不合而被退回，讓工作人員看了相當心疼。
鐺鐺終於遇到溫暖新家！江小姐花2個月陪散步、培養感情
直到今年2月，鐺鐺終於遇見願意理解牠個性、給牠專屬關愛的認養人江小姐。江小姐表示，家中陪伴多年的愛犬在去年12月因病離世，讓她十分難過。為了轉換心情，同時也想透過捐贈物資做善事，她前往中和動物之家探訪。當時她一眼就注意到熱情親人的鐺鐺，互動後留下深刻印象。之後的兩個月，只要有空她就會專程前往陪牠散步、互動培養感情，在彼此逐漸建立信任後，最終於2月中正式將鐺鐺帶回家，展開新的生活。
江小姐表示，鐺鐺雖然相當黏人、喜歡撒嬌，但同時也需要被單獨關愛，因此目前家中規劃讓牠成為唯一的寵物，希望提供穩定環境與足夠陪伴，讓牠能安心生活，不再經歷被送回的分離。動保處也指出，每一隻收容動物都有不同個性與需求，找到真正適合的家庭，比起快速被認養更為重要，鐺鐺的故事正是「適合比速度更重要」的最佳例子。
全國首創「AI寵物認養媒合系統」！新北市動保處呼籲民眾快來認養
新北市動保處表示，動物之家目前仍有許多親人又可愛的犬貓等待新家庭，歡迎民眾親自到場與毛孩互動、認識牠們的個性，透過陪伴建立感情，也能提高認養成功率。另外，動保處也攜手數位發展部，全國首創推出「AI寵物認養媒合系統」，透過AI分析犬隻性格與認養人生活型態，提供精準媒合建議、完整動物資訊以及醫療地圖查詢功能，協助毛寶貝找到真正適合的家，也邀請民眾多加利用，一起為收容動物打造溫暖的新生活。
資料來源：新北市動保處
