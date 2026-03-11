統一集團旗下、台北信義區全新百貨「DREAM PLAZA」開幕半年多，近日在Threads上出現「都沒人」、「星巴克退燒」相關討論。事實上，這間百貨商場定位是要助攻統一百貨零售事業衝上300億營收大關。分析師也認為，看似空曠的商場實則為集團的「品牌展示中心」，旨在整合星巴克、博客來等通路優勢。
網評兩極：是「i人天堂」還是「巨型7-11」？
社群平台對於 DREAM PLAZA 的評價相當兩極。有網友吐槽室內設計與動線，認為「櫃位配置雜亂」、「整棟樓像縫合怪」。更有不少人直指室內燈光過於刺眼，戲稱是「7-11 祖傳白光，眼睛快瞎掉」，甚至感嘆文青味已被掃得一乾二淨，「以前誠品時每週去，現在去一次就不想去」。
內行揭秘：300 億大計背後的「品牌展示間」
雖然外界對人潮多寡看法不一，但有萬人追蹤的金融分析師在「馬克的資本視角」Threads上直言，他認為 「DREAM PLAZA 更像是統一集團的『展示中心』」，將指標性的全台最大星巴克設在高樓層，戰略意圖在於引導客戶「逐層往上逛」，進而帶動中間層櫃位，並讓旗下博客來實體店、美妝複合店 UNICKY 等品牌獲得曝光。
事實上，DREAM PLAZA 由統一美麗事業董事長高秀玲操刀，不僅是為了吸引大眾客群，更是統一集團完成超商、量販後的「百貨拼圖」實驗場。官方先前曾預估，隨其加入營運，加上原有統一時代與夢時代，整體百貨零售事業營收有望突破 300 億元大關。
對統一而言，DREAM PLAZA 承載的是品牌價值的延伸，藉由特色品牌如精品巧克力 CupiCho、Mia C’bon 高級超市等六大主題空間，建構完整的零售生態系。
