我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉怡萱（如圖）今日被爆料，曾經有過一段婚姻，曾經當過醫師娘。（圖／愛爾麗提供）

社交名媛劉怡萱近期因與立委王定宇傳出緋聞，加上被爆出獲贈愛爾麗集團創辦人常如山的3棟豪宅，被外界封為「地表最強小三」，因而聲名大噪。不過，她的感情史不僅於此，在搭上這些政商名流之前，她不僅曾與藝人劉雨柔的前夫黃育仁交往，更曾有過一段婚姻，前夫是知名牙醫沈憲徽。根據《鏡週刊》報導，劉怡萱的前夫是高雄知名牙醫沈憲徽，兩人育有一子。沈憲徽來自台南新營望族，家族經營砂石產業，背景相當顯赫。透過過去醫師娘身分，因而有機會成功打入上流社會，結識了許多能幫助她向上發展的有力人士。針對劉怡萱高超的交際手腕，兩性與心理專家也點出了她能周旋於政商名流間的關鍵，兩性專家欣西亞發文指出，劉怡萱的目的並非單純談情說愛，而是以愛情包裝野心，「以戀愛之名，行拓展人脈與集結資源之實，先進軍醫美界，再跨足政治圈，搞不好逮到機會還能橫越其他領域，愛情與我如浮雲，名利、權勢、人脈通通包辦。」眼科醫師黃宥嘉在電視節目《新聞挖挖哇》剖析，指出劉怡萱沒有因為學歷或是處境，而限制自己往上爬，也沒有覺得自己離婚有小孩是掉價的狀態。她指出，這些對象要的也不是她的外貌，而是順勢依照自己的工作身分，給予他人情緒價值，積極拓展人脈，絕對不往下找，並且很有野心地去做這件事，這是她能上位的原因。心理師林萃芬也在《新聞挖挖哇》分析，劉怡萱擅長讓自己成為人脈中心，且不避諱讓這些名流互相認識，這種態度反而不易讓人起疑，甚至會讓對方覺得自己對劉怡萱而言是特別的。她能讓富商甘願砸重金送豪宅、名車的關鍵，在於極度善於讀懂男人的心理，能提供極高的情緒價值，完美照顧到對方的自尊、面子與成就感。而關於王定宇指控常如山性侵女員工未遂因而轉移焦點，常如山先前發出聲明表示，關於媒體轉載王定宇指控涉嫌性侵劉怡萱未遂一事，純屬子虛烏有，因當時目擊劉怡萱與王定宇共處一室，當下或許有情緒激動情況，但絕無對劉怡萱有任何性侵害之舉止，亦無所謂派員跟監一事，已委任律師將相關證據提供予地檢署以還原真相，「相信法律會釐清真相，還給本人公道」。常如山說，自己藉此向社會大眾聲明，劉怡萱從來不屬於愛爾麗集團一員，其任何一言一行均與愛爾麗集團無涉。常如山也對於自己感情事務佔用公共資源一事，向社會大眾致歉。