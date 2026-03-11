我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛買量販桂格大燕麥片（嚴選薄片）與家樂氏玉米片系列均享買一送一。（圖／愛買量販提供）

▲全聯周三限定，四款商品買一送一優惠，有沖泡奶茶、咖啡。（圖／翻攝自APP）

▲全聯周三限定，生鮮蔬果特價，包括花椰菜、珍珠芭樂都特價。（圖／翻攝自APP）

▲美廉社APP每週四推出「週週超瘋價」，本週餅乾最低下殺19元（圖／美廉社提供）

物價漲聲不斷，賣場推出抗漲優惠！愛買量販連續14天破百款商品買一送一，冷凍鮭魚切片單片才95元，還有桂格大燕麥片、雀巢咖啡、三點一刻奶茶都半價；全聯則是今（11）日限定，門市四款商品買一送一，有紅燒獅子頭、日式咖哩料理包，平均單包只要31元，立頓芋頭奶茶特價80元。愛買即日起至3月24日，針對會員推出百款民生必需品買一送一優惠，桂格大燕麥片（嚴選薄片）與家樂氏玉米片系列均享買一送一，單盒平均分別只要150元與79元；雀巢咖啡雲朵拿鐵風味系列買一送一，平均單盒93元；三點一刻奶茶系列每包下殺149元，換算喝一杯奶茶不用10元。Kid-O厚餡夾心酥分享包買一送一每包50元；阿華田巧酥威化巧克力麥芽買一送一每包50元。冷凍生鮮必買包括「冷凍智利鮭魚切片（每包3-4入）」僅需要279元，平均單片不用95元。且活動期間內，購買指定DM商品即可享有Happy Go點數5倍送；若使用Happy Go Pay支付，回饋力道直接翻倍，最高享10倍送。全聯今（11）日限定抗漲優惠，出示以下圖片折扣條碼，可享「Dripo咖啡焙煎所 即溶黑咖啡」、「立頓絕品醇 臺式芋頭牛奶」、「開動了 紅燒獅子頭／帶骨雞日式咖啡」、「蜂王 膠原彈力活萃皂／燕麥呵護舒膚皂」買一送一，相當於日式咖哩單盒只要31元。還有五款生鮮蔬果特價，包括透抽特價125元、花椰菜每顆只要55元、珍珠芭樂每顆13元。美廉社APP每週四推出「週週超瘋價」，明（12）日上午9:00起在APP隨買隨取，自有品牌「Simple Life 甜甜圈巧克力味」（45g）只要19元，酥口甜甜圈餅乾裹上濃郁巧克力；追劇必備零嘴「Simple Life厚切（香酥醬燒/椒麻）烤海苔片」（36g）任一件只要47元，一片接著一片好涮嘴。（會員各限購1組，數量有限，售完為止）