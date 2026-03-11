LOL《英雄聯盟》2026年首場國際賽「初陣對抗賽（First stand）」將在3月16日至3月22日於巴西聖保羅開打，隨著各賽區第一賽季結束，確認的參賽隊伍也全數確認並完成分組，《NOWNEWS》也透過本文整理「2026《英雄聯盟》初陣對抗賽」的賽程、時間、隊伍分組、賽制等資訊。
🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽時間
📍小組賽階段（3月16日到20日）：台灣時間晚上9點、凌晨2點
📍淘汰賽階段（3月21日）：台灣時間晚上9點
📍總決賽（3月22日）：台灣時間晚上9點
🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽參賽隊伍
📍韓國 LCK 賽區前二種子：Gen.G（GEN）、BNK FEARX（BFX）
📍中國 LPL 賽區前二種子：Bilibili Gaming（BLG）、JD Gaming（JDG）
📍歐洲 LEC 賽區冠軍：G2 Esports（G2）
📍北美 LCS 賽區冠軍：LYON
📍太平洋 LCP 賽區冠軍：Team Secret Whales（TSW）
📍巴西 CBLoL 賽區冠軍：LOUD
🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽分組
📍A組：BLG、G2、TSW、BFX
📍B組：GEN、LYON、LOUD、JDG
🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽賽程
📌3月16日21:00－BLG vs BFX
📌3月17日02:00－G2 vs TSW
📌3月17日21:00－GEN vs JDG
📌3月18日02:00－Lyon vs LOUD
🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽賽制
初陣對抗賽分為「小組賽」與「淘汰賽」2個階段，小組賽共分兩組，一組4隊，採取全局 BP 五戰三勝制（BO5），小組前兩名即可晉級淘汰賽。
淘汰賽階段將剩四支隊伍，同樣採全局 BP 五戰三勝制（BO5），單敗淘汰，直到2026《英雄聯盟》初陣對抗賽的冠軍戰隊出爐。
🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽直播連結
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍小組賽階段（3月16日到20日）：台灣時間晚上9點、凌晨2點
📍淘汰賽階段（3月21日）：台灣時間晚上9點
📍總決賽（3月22日）：台灣時間晚上9點
📍韓國 LCK 賽區前二種子：Gen.G（GEN）、BNK FEARX（BFX）
📍中國 LPL 賽區前二種子：Bilibili Gaming（BLG）、JD Gaming（JDG）
📍歐洲 LEC 賽區冠軍：G2 Esports（G2）
📍北美 LCS 賽區冠軍：LYON
📍太平洋 LCP 賽區冠軍：Team Secret Whales（TSW）
📍巴西 CBLoL 賽區冠軍：LOUD
🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽分組
📍A組：BLG、G2、TSW、BFX
📍B組：GEN、LYON、LOUD、JDG
📌3月16日21:00－BLG vs BFX
📌3月17日02:00－G2 vs TSW
📌3月17日21:00－GEN vs JDG
📌3月18日02:00－Lyon vs LOUD
🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽賽制
初陣對抗賽分為「小組賽」與「淘汰賽」2個階段，小組賽共分兩組，一組4隊，採取全局 BP 五戰三勝制（BO5），小組前兩名即可晉級淘汰賽。
淘汰賽階段將剩四支隊伍，同樣採全局 BP 五戰三勝制（BO5），單敗淘汰，直到2026《英雄聯盟》初陣對抗賽的冠軍戰隊出爐。
🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽直播連結
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube