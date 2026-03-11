我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊戰爭爆發，不少台人滯留在外，外交部持續協助滯留卡達的台人，不過中國官媒卻宣稱協助70多位滯留中東的台灣人從伊斯坦堡離境，從中國轉返台。對此，陸委會表示，從網路異常訊號來看，該議題屬於認知戰。而民進黨立委林俊憲今（11）日受訪表示，每次都來這招，中國不是想要去救人，而是要去達成他們的政治宣傳目的。林俊憲痛批中國每次都來這一套，不管是在世界哪個地方，台灣若能幫忙中國的僑民，也一定會去協助，這次一種人道的彼此幫忙。但中國會把這件事情拿來做宣傳，他們的用意只有一個，就是把台灣人當成中國人，形塑台灣政府無能都需要靠中國來幫忙，這就是他們的目的。陸委會副主委沈有忠強調，從中國媒體與網路上的異常訊號看來，該議題有「認知戰」的狀況，當年2018年燕子颱風襲擊日本關西，中國利用天災人禍散播台灣政府救災不力、沒有能力撤僑。這次，外交部已在第一時間回應與澄清！在撤僑動作與協助台灣遊客撤離戰火區的部分，也已做了最大的努力，目前成效也不錯。外交部發言人蕭光偉表示，台灣旅行團因回程無法經阿聯轉機而改在歐洲、土耳其等地等候航班復航或更改機票的情況甚多，多數旅行團都已找到替代方案陸續返台。但目前中東地區尚有約79名台灣人請駐處協助返國，駐中東各館處皆已啟動國際護僑計畫，並且因地制宜採取適當方式，協助就地搭乘商業航班，或經由陸路至空域開放鄰國搭機返台。